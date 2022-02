Tunisie

Mondher Kebaïer limogé

Le sélectionneur de la Tunisie n'est plus Mondher Kebaïer, limogé et remplacé par Jalel Kadri, a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF), qui a mis fin au contrat de l'entraîneur des Aigles de Carthage. Cette décision a été prise après l'élimination de la Tunisie de la coupe d'Afrique des nations (CAN) au Cameroun, samedi en quart de finale, par le Burkina Faso (1-0). Kebaïer, 51 ans, vivement critiqué par des médias locaux et sur les réseaux sociaux à cause de la performance de la sélection tunisienne durant la CAN, a été remplacé par son adjoint, Jalel Kadri, 50 ans. Kebaïer était le sélectionneur de la Tunisie depuis fin août 2019. Dans un bref communiqué publié sur sa page officielle, la FTF n'a pas donné de précision sur les raisons de son limogeage.



Classement de la CAN

La Gambie à la 6e position

La CAF a publié le classement final (5e - 24e place) de la CAN à l'issue des quarts de finale disputés, samedi et dimanche. Ce classement tient compte de la 5e à la 24 place de la compétition avant les demi-finales prévues mercredi et jeudi, ainsi que la grande finale qui se jouera le 6 février à Yaoundé. La Gambie, invitée surprise du 2e tour, pointe à la 6e place devançant la Guinée équatoriale (7e) et la Tunisie (8e). Pour rappel, la sélection algérienne (tenante du titre), éliminée dès la phase de poules de la coupe d'Afrique des nations, occupe la 21e position du classement final(9e-24 positions). Les Verts avaient terminé à la 4e place du groupe E avec un seul point obtenu face à la Sierra Leone (0-0) contre deux défaites devant respectivement la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3).