OGC Nice

Boudaoui rêve du Mondial

Hicham Boudaoui, l'international algérien de l'OGC Nice, a évoqué sa progression chez les Aiglons et son objectif d'être dans le groupe des Verts en cas de qualification au Mondial-2022. «La Coupe du monde avec l'Algérie, il n'y a rien de plus beau. Je souhaite y être, bien sûr», a confié le milieu de terrain dans un entretien accordé à Goal. Questionné sur sa polyvalence dans le jeu niçois, Boudaoui dira: «Je pense que ça vient de ma formation. Quand j'étais jeune, je jouais comme attaquant. Ensuite, quand j'ai intégré l'Académie de Paradou, j'ai évolué à de nombreux postes différents. Même en tant que défenseur central. Et ici à Nice, j'ai varié entre ailier et milieu de terrain et cela s'est fait naturellement. Je n'ai eu aucune difficulté à changer de registre même si mon poste de prédilection reste au milieu de terrain. J'avais déjà des bases et des repères.» Au sujet de sa progression depuis son départ pour Nice, l'international algérien a confié: «À Paradou, j'ai beaucoup appris au niveau technique. Physiquement aussi, même s'il restait du travail à faire. Mais c'est sûr que tactiquement c'est là où j'ai le plus progressé depuis que je suis à Nice.»

Raja Casablanca

Merbah engagé jusqu'en 2025

Le gardien de but algérien, Gaya Merbah, a décidé de débuter sa première expérience étrangère du côté du championnat marocain. Il a signé au Raja Casablanca. Le portier de 27 ans fait partie des six recrues hivernales de la formation marocaine. Il a signé un contrat le liant au Raja Casablanca jusqu'en juin 2025. Pour rappel, Gaya Merbah avait résilié son contrat à l'amiable avec le CR Belouizdad, il y a quelques jours, après avoir passé deux saisons et demie du club de la capitale, qu'il avait rejoint en provenance du NA Hussein Dey.

Paços de Ferreira

Noa Cervantes arrive en prêt

Noa Cervantes, l'international algérien des moins de 20 ans, a été prêté par le Stade de Reims au club portugais du Paços de Ferreira. Le milieu de terrain offensif de 18 ans essayera de gagner du temps de jeu dans l'élite portugaise, jusqu'à la fin de saison avant de revenir en France. Il est accompagné par son coéquipier, N'dri Philippe Koffi, dans ce voyage en direction du Paços de Ferreira, club partenaire des Rouge et Blanc.