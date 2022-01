Ligue de football professionnel

Belakhdar nouveau vice- président

Mourad Belakhdar a été nommé vice-président de la Ligue de football professionnel, a indiqué l'instance chargée de la gestion de la compétition. La décision a été prise lors de la réunion du bureau exécutif de la LFP tenue au niveau de son siège à Alger, sous la présidence de Abdelkrim Medaouar. Au cours de la même réunion, le bureau a adopté la proposition du président concernant la suite de la répartition des tâches. Ainsi, Abdellah Benaïssa a été chargé de la commission de l'audit des stades, et Lamine Kabir responsable du département des compétitions Abdelkader Benayada, membre de la cellule juridique chargée de l'aide et de l'accompagnement des clubs algériens qui ont des contentieux devant la Fédération internationale de football (FIFA). Le bureau a également examiné de multiples propositions concernant la mise à jour et l'enrichissement du manuel de reprise des compétitions qui a été élaboré en 2020 par une commission compétente. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'utilisation de la feuille de match électronique.

Tournoi UNAF des U16

Les nouvelles dates communiquées

Le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) des U16, reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19, se déroulera du 14 au 22 mars à Alger. Prévue initialement du 20 au 30 décembre 2021, la compétition avait été reprogrammée du 14 au 24 février, avant que la FAF ne décide de reporter le tournoi à une date ultérieure en raison de la situation pandémique liée à la Covid-19 en Algérie. «Ce tournoi sera reprogrammé ultérieurement, une fois que la situation pandémique connaîtra une nette amélioration», a indiqué le communiqué de la FAF. Mais ce vendredi, l'UNAF a annoncé les nouvelles dates de l'organisation de ce tournoi (14-22 mars), qui permettra aux sélections d'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte et Maroc, de préparer les éliminatoires de la CAN 2023 des U17 dont la phase finale aura lieu en Algérie du 8 au 30 avril 2023.