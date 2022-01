Mali

La Femafoot s'en prend à la VAR

Le Mali ne semble pas digérer l'élimination de la coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun, et ce aux tirs au but face à la Guinée équatoriale (0-0, 5-6 aux TAB). En effet, la Fédération malienne (Femafoot) a publié, jeudi, une lettre de protestation à l'attention de la commission d'organisation de la compétition, afin de contester les décisions de la VAR. «Malheureusement, nous constatons avec beaucoup de regret que la VAR est souvent muette sur des actions qui peuvent décider du sort final d'une rencontre. (...) Le Mali accepte sa défaite avec un fair- play et félicite la Guinée équatoriale pour sa qualification au quart de finale, mais nous protestons officiellement contre cet acte qui paraît trop suspect», peut-on lire.



Gambie

Les joueurs testés négatifs

La Fédération gambienne de football annonce que ses 27 joueurs et le staff ont été tous testés négatifs à la Covid-19 en vue de la rencontre du quart de finale de la CAN 2021, aujourd'hui, à 17h. Tom Saintfiet peut ainsi compter sur tous ses Scorpions. Les défenseurs Sonko et Sanneh pourraient revenir dans le groupe. Ils ont manqué le 8e de finale, en raison d'une intoxication alimentaire. Les Scorpions s'appuient sur leur star, Moussa Barrow, décisif à chaque match depuis le début de la CAN 2021. La Gambie est le petit Poucet de cette CAN 2021. Elle avance pas à pas pour sa toute première participation à la compétition.

Comores

L'équipe sanctionnée par CAF

La commission de discipline de la CAF a infligé une série de sanctions contre l'équipe des Comores pour entre autres, «comportement irresponsable», «non- respect du protocole Covid-19» et «insultes proférées à l'encontre des officiels de la CAF», lors de la CAN. Ainsi, une amende de 10000 dollars a été infligée à la Fédération comorienne de football pour non-respect du protocole Covid-19 requis par la CAF. La fédération devra en outre s'acquitter d'une amende de 5000 dollars pour non-respect des numéros de maillot déjà enregistrés dans le système CMS. La commission de discipline de la CAF a décidé d'imposer une amende de 2000 dollars pour le retard causé par les joueurs comoriens.