Bureau fédéral de la FAF

Réunion mensuelle, lundi prochain

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra, lundi prochain, la réunion mensuelle statutaire au niveau du siège de l'instance fédérale à Dély-Ibrahim (10h00), a indiqué, hier, un communiqué de la FAF. Plusieurs points seront débattus lors de cette réunion statutaire, à commencer par l'adoption du procès-verbal de la session du 30 décembre 2021, ainsi que le bilan de la participation de l'Équipe nationale à la CAN-2021 au Cameroun. Cette réunion sera également l'occasion pour la présentation des rapports des ligues et des commissions, à savoir la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue interrégions de football (LIRF), la Ligue nationale de football féminin (LNFA), la commission fédérale d'arbitrage (CFA), la commission médicale fédérale, la direction technique nationale (DTN) et la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Les membres du bureau fédéral aborderont les rapports des commissions des finances, du football professionnel, de coordination des ligues, du football amateur, du Futsal et Beach-soccer, des infrastructures, du statut du joueur et du football

féminin, conclut le communiqué de la FAF.

Licences CAF C et B

La DTN lance une nouvelle session

Le département de la formation de la direction technique nationale (DTN) de la FAF, lance une formation accélérée (Fast-Track), selon la convention coaching de la CAF à l'intention des joueurs professionnels et/ou internationaux pour l'obtention de la licence CAF C et B. Selon la FAF, les postulants doivent répondre à plusieurs critères, à savoir: participer à au moins 20 matchs en sélection nationale A; prendre part à une phase finale de l'une des compétitions majeures (Coupe du monde, CAN, CHAN, JO); disputer au minimum 200 matchs professionnels. «Les candidats doivent adresser leurs demandes à l'adresse mail suivante et leur adjoindre les justificatifs nécessaires: [email protected] Le dernier délai d'envoi de la candidature est fixé pour le 11 février 2022», indique la FAF