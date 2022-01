Egypte

Pas de cas Covid

La Fédération égyptienne de football (EFA) a publié un communiqué sur son compte officiel Twitter indiquant que tous les tests PCR passés par les joueurs, le staff technique et administratif se sont avérés négatifs. Une bonne nouvelle pour Carlos Queiroz qui dispose ainsi de toutes ses armes pour affronter les Éléphants. Qualifiée comme étant deuxième de la poule D derrière le Nigeria, après deux succès contre la Guinée Bissau et le Soudan, l'Égypte retrouve la Côte d'Ivoire, premier du groupe E, aujourd'hui, au stade Japoma de Douala. Le vainqueur de ce huitième de finale défiera le vainqueur de la confrontation entre le Maroc et le Malawi, en quarts de finale, jouée hier.



Guinée

Diawara dans le flou

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection après cette élimination précoce face à la Gambie, le sélectionneur guinéen a botté en touche l'idée d'une éventuelle démission. «Aujourd'hui on a perdu, ce n'est pas mon avenir qui est en cause. Je sais que je vais aller rendre compte, c'est vrai, la durée de mon contrat est aussi claire (3 mois, Ndlr). Là on vient de perdre un match, tout un peuple est déçu, si on s'amuse à parler de mon avenir aujourd'hui juste après une défaite comme ça, je pense que ce serait un petit peu déplacé. Mais ça fait aussi partie du métier, je suis tellement abattu au point que mon avenir ce n'est pas vraiment mon problème. Ce n'est pas moi qui décide, ça va se décider plus haut. En jouant ce match, je ne pensais pas à mon avenir. Je vais passer plus de temps à penser à mes joueurs parce qu'ils sont en train de pleurer actuellement dans les vestiaires et pas à mon avenir.», a déclaré Kaba Diawara.