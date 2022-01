Barrages du Mondial-2022

Antar Yahia appelle à la mobilisation

À peine la désillusion de la CAN passée que l'Algérie devra vite se remettre dans le bain. En mars prochain, les Fennecs seront opposés au Cameroun en barrage d'accession au prochain Mondial. Un gros morceau pour la bande à Djamel Belmadi, qui ne pourra pas se permettre un nouveau faux pas après l'échec lors du rendez-vous continental. Un ancien international leur a apporté son soutien. Sur Twitter, Antar Yahia n'a en effet pas manqué de ressouder tout le monde en vue de cette échéance importante: «Coupe du monde 2022, rien n'est impossible pour l'Algérie, cependant l'heure est à l'analyse juste, mesurée et à la remobilisation de l'ensemble des personnes concernées pour notre seul objectif, hisser haut les couleurs de notre pays et vous en êtes capables Les Verts! Forza! Vive l'Algérie!», a-t-il écrit.



Mlilan AC

Bennacer sur le banc contre la Juve

Comme prévu, le milieu de terrain algérien, Ismael Bennacer, n'a pas figuré dans le onze de départ du Milan AC pour la réception de la Juventus Turin, dimanche soir, en Série A. Ayant retrouvé la formation italienne deux jours auparavant, il a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant de faire son apparition dans les 30 dernières minutes. La rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge.

Al-Rayyan

Brahimi buteur

L'international algérien d'Al Rayyan-SC, Yacine Brahimi, a égalisé pour les siens à la 61e minute de jeu contre Al-Ahli (1-1), dimanche, pour le compte de la 16e journée du championnat qatari. Le joueur de 31 ans a repris un ballon repoussé par le portier d'Al-Ahli Yazan Naim au point de penalty. Déstabilisé par son arrêt; le gardien de but n'a rien pu faire pour dévier la frappe de l'Algérien. Une bonne reprise en club pour l'ancien milieu de terrain offensif du FC Porto quelques jours seulement après l'élimination de l'Équipe nationale en coupe d'Afrique des nations. il veut retrouver vite son meilleur niveau après la prestation décevante des Verts au Cameroun.