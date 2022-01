Meilleur buteur de la CAN

Eto'o en tête

La légende camerounaise, Samuel Eto'o, est le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la CAN, avec un record de 18 réalisation en 6 éditions pour les Lions Indomptables. Eto'o, qui est passé par les plus grands clubs européens, tels que le Real Madrid et Barcelone (Espagne), l'Inter Milan (Italie) et Chelsea (Angleterre), entre autres, a porté les couleurs du Cameroun lors de 118 sélections, marquant 56 buts durant sa carrière en équipe nationale, un record. 18 de ces buts ont été inscrits dans la compétition phare d'Afrique permettant à Eto'o de s'imposer comme le meilleur buteur de tous les temps, dépassant Laurent Pokou de Côte d'Ivoire (14 buts). Eto'o faisait partie de l'équipe camerounaise qui a remporté 2 titres consécutifs de la CAN en 2000 et 2002. Il a également participé à 4 autres éditions (2004, 2006, 2008 et 2010), marquant au moins un but dans chacune d'elles, ce qui est également un record (marquer dans 6 éditions différentes de la CAN) qu'il partage avec le Zambien Kalusha Bwalya et le Ghanéen Asamoah Gyan.

Gambie

La CAF contrarie Saintfiet

La CAF a refusé à la Gambie de remplacer plusieurs de ses joueurs contaminés par le Covid-19 pour disputer la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), a indiqué mardi son entraîneur qui parle de «catastrophe» pour le petit de la compétition. «Nous avons demandé à la CAF de remplacer certains de nos joueurs touchés par le Covid-19 mais la réponse est non. Ils nous ont dit qu'il y avait 28 joueurs et qu'on pouvait puiser dans ce nombre», a dit le sélectionneur belge des Scorpions Tom Saintfiet. «Si on en restait là, ce serait une catastrophe», a-t-il ajouté, sans préciser combien de joueurs étaient porteurs du virus. La Gambie, actuellement en préparation au Qatar avant de rentrer jeudi puis de rallier le Cameroun, avait annulé ses deux matchs de préparation contre l'Algérie, samedi dernier, et la Syrie, hier, en raison de l'indisponibilité de 16 des 28 joueurs.