Galatasaray

Feghouli promet une chaude ambiance contre l'OM

Portés par la ferveur des supporters stambouliotes, Sofiane Feghouli et Galatasaray comptent sur une ambiance que l'international algérien annonce «très, très chaude», aujourd'hui, pour s'assurer une place en 8es de finale de Ligue Europa et mettre fin aux espoirs de l'OM. À deux journées de la fin, Galatasaray est en tête du groupe E avec 8 points et ce dernier match à domicile au Nef Stadyum, peut permettre aux Turcs d'enfoncer le clou, ce qu'ils auraient déjà pu faire, lors de la précédente journée, avant d'être repris par le Lokomotiv Moscou (1-1). «Face à Moscou, c'est vrai que c'était l'occasion de prendre 2 points de plus, mais il faut rester positif. De leur côté, l'OM et la Lazio ont fait match nul (0-0), donc c'est statu quo», a jugé Feghouli. On est en tête et il ne reste plus que 2 matchs, dont celui à domicile face à Marseille, pour se qualifier.» Malgré la défaite de dimanche contre Fenerbahçe dans le derby d'Istanbul (1-2), Feghouli croit aux chances de son équipe, devant un public réputé bouillant. Mais alors que la saison marseillaise a été émaillée d'incidents, à l'image du match de dimanche interrompu à Lyon, l'Algérien n'imagine pas de dérapages possibles jeudi. «Non, les supporters turcs en général se comportent bien. Je ne pense pas qu'il y aura des incidents. Par contre, l'ambiance va être très, très chaude... J'ai hâte de jouer ce match devant nos supporters et j'espère que le stade sera plein», a-t-il expliqué.

AS Saint-Etienne

Boudebouz met tout le monde d'accord

L'ASSE est en train de redresser la tête. Pour le plus grand plaisir de leurs fidèles supporters, les hommes de Claude Puel viennent en effet d'enchaîner 2 victoires face à Clermont avant la trêve (3-2) et à Troyes, dimanche grâce à un but sublime de Miguel Trauco (1-0). Dans son analyse de la rencontre, Pierre Ménès a mis en avant le «très joli but» du latéral gauche péruvien mais aussi et surtout une «victoire méritée sous l'impulsion d'un excellent Boudebouz», il est vrai, fort à son aise dans l'Aube. L'international algérien en ferait même presque fait oublier Wahbi Khazri, qui endosse le costume de super-héros de l'ASSE depuis le début de la saison. Face à l'ESTAC, Boudebouz a par exemple touché pas moins de 111 ballons, record du match, et a intégré l'équipe type de la 14e journée grâce à son excellent 8 dans L'Équipe.