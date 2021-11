Coupe arabe des nations

Le trophée dévoilé

Le trophée de la Coupe arabe des nations de la FIFA a été dévoilé, ce lundi 22 novembre, lors d'un événement spécial à l'aéroport international de Hamad au Qatar. Du 30 novembre au 18 décembre, la compétition qui se joue au Qatar va retenir les attentions. Le trophée est composé d'une base en or massif. Cette base est parsemée de calligraphies arabes et d'une carte du Monde arabe. «Ce trophée unique incarne la valeur et la pertinence du tournoi», a déclaré Jean-François Pathy, directeur marketing de la FIFA. Au-delà de ce trophée, le vainqueur de la Coupe arabe empochera la somme de 5 millions de dollars. Le finaliste malheureux aura 3 millions. 2 millions pour le 3e au classement et 1,5 million pour le 4e.

ES Tunis

Bedrane

sur le départ?

Recruté par l'ES Tunis en juillet 2019 pour 3 saisons, Abdelkader Bedrane veut changer d'air durant le prochain mercato estival. L'international algérien, dont le bail expire en juin 2022, pourra négocier avec le club de son choix à partir de janvier. Et le défenseur international algérien ne manque pas de prétendants. Plusieurs clubs saoudiens et qataris sont intéressés par le profil du Fennec. Le club tunisien n'envisage pas de laisser filer l'un de ses meilleurs éléments. L'EST s'active en coulisses pour prolonger le contrat du joueur de 29 ans. Reste à savoir si Bedrane sera prêt à rester au Parc B!

Paris FC

Bachir Belloumi à l'essai

Bachir Belloumi, le fils de l'ancien meneur de jeu de la sélection algérienne, Lakhdar Belloumi, se trouve dans la capitale française pour des essais au Paris FC. Révélé par la sélection algérienne U20, le joueur de 19 ans est mis à l'essai par le club parisien pensionnaire de Ligue 2 française pour un éventuel recrutement. Libre de tout engagement depuis sa libération à l'intersaison par le MC Oran, il sera testé avec l'équipe réserve du club parisien. L'ancienne star du football algérien durant les années 80 veille à ce que son fils, qui a évolué la saison écoulée avec l'équipe seniors du Mouloudia d'Oran, puisse embrasser une carrière professionnelle en Europe.