FC Metz

Boulaya voit rouge

Au-delà des nombreux buts, le match Metz-Bordeaux (3-3) de dimanche a également été marqué par plusieurs faits de jeu importants. Le Messin Farid Boulaya a notamment été exclu pour un mauvais geste sur Yacine Adli (68e). Un carton rouge que Frédéric Antonetti ne pardonne pas au milieu de terrain algérien, selon des propos relayés par L'Equipe: «Ce soir, on n'a pas été collectif. Je pense qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux en respectant le jeu. Si on commence à jouer chacun pour soi, on plongera. Il faut respecter le jeu. Il faut qu'on termine les matchs à 11, il ne faut pas faire de geste de football de rue, comme Boulaya, aujourd'hui. Tous les points sont importants mais il faut gagner. Je pense qu'il y aura un Championnat à 7 ou 8 équipes (pour le maintien).»

Lugano

Amoura signe son 2e but

Désormais bien installé en Équipe nationale, Mohamed El Amine Amoura, s'avère aussi bien décisif en Suisse. Alors que Lugano recevait Lucerne, les coéquipiers d'Amoura ont ouvert le score très rapidement avant que Lucerne n'égalise à son tour. À 10 minutes de la fin de la 1ère période, Amoura a profité d'une belle passe de son coéquipier pour se retrouver seul face au gardien. L'ex-joueur de l'ES Sétif n'a pas tremblé et a redonné l'avantage aux siens, avant qu'un 3e but ne soit inscrit sur penalty. Grâce à cette victoire, Lugano est 3e de Super League, à 5 points (et avec un match en moins) du leader, le FC Zürich.



Courtrai

La montée en puissance de Kadri

Titulaire au poste de meneur de jeu, Abdelkahar Kadri a rendu une belle copie face à Anderlecht, grand club de Belgique, lors de la 15e journée de Jupiler League (D1 de Belgique). Kadri s'est même avéré décisif en délivrant une passe décisive sur l'unique but de la 1ère période, d'un joli centre sur la tête de son coéquipier Gueye qui a trompé le gardien d'Anderlecht et ouvert le score durant ce match (1-0). En seconde période, Anderlecht égalisera d'un but contre son camp de Sainsbury. Avec ce point obtenu en déplacement, Courtrai est à la 11e place au classement général (sur 18), à seulement 6 points de la 2e place.