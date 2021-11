EN féminine

La Tunisie pour préparer l'Afrique du Sud

La sélection algérienne féminine de football affrontera en amical son homologue tunisienne les 25 et 28 novembre à Tunis, en prévision du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévue au Maroc, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). Pour cette double confrontation amicale, la sélectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 24 joueuses, dont 13 évoluant à l'étranger pour un stage qui se tiendra du 21 novembre au 1er décembre en Tunisie. Les Algériennes défieront les Sud-Africaines, vice-championnes d'Afrique en titre, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, prévu les 14 et 23 février 2022. L'Algérie avait dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve de (14-0), alors que le match retour prévu à Khartoum avait été annulé à cause de la situation politique au Soudan.

OGC Nice

Atal a repris

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, victime d'une lésion musculaire, a fait son retour sur le terrain, a révélé son entraîneur Christophe Galtier. Galtier s'est montré rassurant sur l'état de santé de Youcef Atal. Si l'international algérien (22 sélections, 1 but) peut espérer retrouver les terrains très bientôt: «Youcef Atal a été victime d»une petite lésion musculaire contre Montpellier. Il est déjà de retour sur le terrain d'une manière individuelle, en espérant que la semaine prochaine, il puisse intégrer le groupe à travers les séances collectives», a ainsi fait savoir l'entraîneur du Gym. Pour Boudaoui, Galtier dira: «C'est une lombalgie. Il a de vives douleurs. On traite, mais le traitement nécessite un arrêt.»

Pau

Naïdji marque enfin

Zakaria Naidji pourrait enfin retrouver des couleurs avec Pau, du côté de la Ligue 2 BKT (seconde division française). L'attaquant algérien est entré à la 68', alors que son équipe menait 1-0 face à Guingamp pour la 16e journée de championnat. À la 83', Naïdji a fait un appel en profondeur, obtenu le ballon et lobé le gardien adversaire qui, impuissant, s'est contenté de suivre la balle en train d'entrer dans ses propres filets. Score final 2-0 pour le Pau FC, 7e de Ligue 2 et qui pourrait espérer jouer les barrages d'accession en Ligue 1 s'il maintien le rythme. Naïdji, lui, a marqué son 1er but et pourra espérer réitérer

le 3 décembre prochain en déplacement à Sochaux.