Milan AC

Prolongation imminente de Bennacer

Les dirigeants du Milan AC seraient confiants concernant la prolongation du milieu de terrain algérien, Ismaël Bennacer, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Excellent depuis plusieurs semaines et récemment élu joueur du mois chez les Rossoneri, le joueur de 23 ans ne devrait pas tarder à parapher un nouveau bail avec la formation italienne. Sous contrat avec le Milan AC jusqu'en juin 2024, Bennacer s'est vu proposer un nouveau contrat. Les Milans proposent une revalorisation salariale au meilleur joueur de la dernière CAN avec un contrat à 2,8 millions d'euros annuels + bonus. Voulant supprimer la clause libératoire de 50 millions d'euros uniquement valable pour les clubs étrangers et payable en une seule fois et la changer avec une nouvelle clause, les dirigeants milanais proposent un contrat jusqu'en 2026.

FC Metz

Boulaya dévoile ses ambitions

L'international algérien du FC Metz, Farid Boulaya, a évoqué sa situation et ses objectifs en sélection. «On a une bonne équipe. On est invaincu depuis 33 matchs. Ça se passe plutôt bien et je progresse en allant en sélection», a-t-il confié en préambule. Et d'enchaîner: «Il y a la CAN en janvier puis le match de barrage en mars pour la qualification au Mondial. Ce sont de belles compétitions à jouer. Le Mondial est la meilleure compétition de football au monde. Ce serait un beau truc à faire, j'espère que ça va se réaliser.» «Personnellement, quand je vais en sélection et je reviens en club je me sens mieux. Ça donne aussi de la confiance», a-t-il expliqué sur l'apport de la sélection sur son jeu à Metz. «Il faut que je retrouve mon niveau et que je puisse enchaîner les bonnes performances. Ensuite, je vais essayer de faire le maximum pour être dans le onze en sélection», a confié Boulaya.