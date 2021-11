EN des U17

Le stage d'évaluation commence

La sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U-17), a entamé son stage d'évaluation à Ben Aknoun (Alger), malgré l'absence des joueurs évoluant à l'étranger qui n'ont pas pu rallier la capitale en raison de contingences liées à leur déplacement, a indiqué, hier, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Le staff technique conduit par l'entraîneur, Rezki Remane, n'a donc pas voulu faire passer cette opportunité, en procédant au remplacement des joueurs prévus par des éléments locaux issus de l'Académie de la FAF de Sidi Bel Abbès et de quelques clubs. Le stage a débuté avec un regroupement à l'hôtel Ferdi Lily de Ben Aknoun et une première séance d'entraînement au stade Bourouila. Aujourd'hui, la sélection nationale affrontera l'équipe de l'USM Alger au stade d'El-Mokrani de Ben Aknoun (15h), puis dimanche prochain au MC Alger, au même stade et à la même heure.

Maroc

Ziyech évoque sa relation avec Halilhodzic

Banni de la sélection marocaine depuis un certain moment après un clash avec son sélectionneur, Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech est revenu sur cette affaire. Le milieu offensif de Chelsea s'est défendu et a balayé l'idée d'un comportement déplacé avec ses partenaires. «Son comportement lors des deux derniers rassemblements ne correspondait pas à ce qu'un joueur de la sélection nationale doit être, en tant que leader, en refusant de s'entraîner et de travailler. Quand un joueur dit qu'il est blessé, alors que le staff médical a fait des examens et dit qu'il peut jouer, ça ne va pas, même pour un match amical. Quand un joueur refuse de s'échauffer en seconde période, car il n'est pas content d'être remplaçant, ça ne va pas. La sélection nationale, tu es là à 100%, ou tu n'y es pas», avait déclaré Halilhodzic, qui n'a pas convoqué le gaucher pour l'actuel stage. Ziyech a répondu à son sélectionneur, au micro de Tiki Taka Touzani aux Pays-Bas. «Il a son point de vue et j'ai mon point de vue. On en est là aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus importante pour moi», a-t-il lâché, avant de s'expliquer: «Je traite chaque joueur avec respect. Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est comme ça, qu'il en soit ainsi».