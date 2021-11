CA Batna

L'équipe sanctionnée

CA Batna, pensionnaire de la Ligue 2 amateur, a écopé d'une défalcation de 3 points, plus match perdu par pénalité, suite à son forfait face à la JSM Béjaïa, lors de la 1ère journée du championnat, a annoncé la Ligue nationale de football amateur (LNFA) sur son site officiel. «L'affaire du match CA Batna - JSM Béjaïa, qui ne s'est pas joué le 26 octobre dernier, pour le compte de la 1ère journée du championnat de Ligue 2, a été traitée dimanche, par la commission de l'organisation sportive de la LNFA, qui a décidé ce qui suit: match perdu par pénalité au CA Batna pour en attribuer le gain à la JSM Béjaïa qui marque un score de 3-0, défalcation de 3 points au club CA Batna, plus une amende de 50000 dinars», a précisé la LNFA. La rencontre n'a pas eu lieu en raison de la non-présentation par le CAB des licences de leurs joueurs et des staffs. En l'absence des licences, le contrôle des identités des joueurs du CAB ne s'est pas effectué pour constater, effectivement, leur présence à l'appel pour une éventuelle participation à la rencontre programmée, ne respectant pas ainsi les dispositions de l'article 54 - 2.

Championnat jeunes catégories

Les clubs répartis en 4 groupes

Le Championnat national des jeunes catégories sera composé de 4 groupes, comportant une douzaine de clubs chacun, a annoncé la LNF. «La compétition débutera le 3 décembre prochain et les catégories d'âge concernées sont celles des U16 (nés en 2006), U17 (nés en 2005) et U19 (nés entre 2003 et 2004)», indique-t-on. Les Groupes «A» et «D» comportent un total de 13 clubs chacun, alors que les groupes «B» et «C» ne comptent que 12 clubs. L'Académie de Sidi Bel Abbès, qui relève du Groupe «A», ne sera engagée que dans le championnat des moins de 17 ans. Le Groupe «C» sera probablement le plus relevé des 4, car comportant plusieurs grands clubs de l'élite, à savoir: PAC, USMA, MCA, CRB, NAHD, JSK, ESS, CABBA, MCEE, RCA, OM et ASO.