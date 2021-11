OGC Nice

Atal indisponible de 3 à 4 semaines

Le défenseur international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, souffre d'une lésion musculaire contractée, dimanche soir, face à Montpelllier (0-1). «Victime d'une lésion musculaire, Atal sera privé des terrains pendant 3 à 4 semaines», a révélé son entraîneur, Christophe Galtier. La blessure de Atal a obligé le sélectionneur national, Djamel Belmadi, à le remplacer par le défenseur de l'ES Sahel, Houcine Benayada, qui figurait dans la liste des joueurs locaux (A') de Madjid Bougherra. Ceci, alors que le joueur de l'ES Sétif, Abdelhak Debbari remplacera chez les A' Benayada.

Genoa

Shevchenko nouvel entraîneur de Farès

Mohamed Farès va pouvoir côtoyer un très grand joueur. Le latéral gauche algérien du Genoa, blessé et indisponible pour la trêve internationale à venir, connaît son nouvel entraîneur à la suite du départ de Davide Ballerdini. En effet, le rival du Sampdoria de Gênes a nommé Andriy Shevchenko, ballon d'or 2004 et meilleur buteur de l'histoire de l'Ukraine, comme coach de l'équipe première. Sheva sort d'une expérience de 5 ans à la tête de l'Ukraine en tant que sélectionneur, avec un bilan global positif.

FAF

Debichi officiellement installé

Le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, a présidé ce dimanche au siège de l'instance fédérale la cérémonie officielle d'installation de Mounir Debbichi dans ses fonctions de nouveau secrétaire général de la FAF en remplacement de Mohamed Saâd.

La cérémonie d'installation, précédée de la passation de services entre les deux secrétaires généraux, a également vu la présence du vice-président de la FAF et président de la Commission du football professionnel, Yacine Benhamza, et de Rachid Oukali, membre du Bureau fédéral et président de la Commission des finances.

Docteur en sciences technologiques du sport de l'Ecole supérieure en sciences et technologie du sport (ES/STS), le nouveau SG de la FAF est enseignant-chercheur et maître de conférences «A» et directeur du laboratoire de recherche des technologies de l'entraînement sportif.

Outre ses activités académiques, Debbichi connaît le football national où il fut d'abord arbitre fédéral, chef de département au niveau de la Commission fédérale de l'arbitrage (CFA) puis directeur national de l'arbitrage (DNA). Entre 2017 et 2020, il a occupé ce même poste à l'USM Alger.