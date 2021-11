Galatasaray

Feghouli veut rester

L'international algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, serait prêt à baisser son salaire pour prolonger au sein du club stambouliote, selon les informations de la presse truque. D'après le média local FotoMac, le champion d'Afrique en titre, conscient de ne pouvoir garder son salaire de 3 millions 850000 euros, est prêt à revoir ses exigences à la baisse et ainsi prolonger son bail au Galatasaray. Si son nom a souvent été lié à un départ du Galatasaray, lors des dernières saisons, le milieu de terrain algérien de 31 ans s'est toujours dit très heureux d'évoluer chez les Sang et Or et de sa vie à Istanbul. N'ayant pas eu envie de changer de club, comme ce fut le cas par le passé, Feghouli qui dispose de l'un des plus gros salaires du vestiaire, aurait difficilement trouvé mieux sur le plan financier et sportif.

Schalke 04

Bentaleb en route pour Montréal?

Un nouvel Algérien sous les couleurs montréalaises? Tel pourrait être le chemin pris par Nabil Bentaleb (26 ans) sans club depuis la fin de son contrat avec Schalke 04 relégué en seconde division à l'issue de la saison écoulée. Selon les informations du journaliste canadien Nilton Jorge, l'international algérien figurerait sur les tablettes du CF Montréal en vue de renforcer l'entre jeu de la franchise québécoise de MLS. Plus encore, selon la même source, le joueur se serait récemment installé à Montréal, en vue de faciliter l'opération de transfert après avoir été proposé récemment à plusieurs franchises nord-américaines. À Montréal, Nabil Bentaleb pourrait retrouver un de ses anciens coéquipiers à Tottenham en la personne de l'international kenyan, Victor Wanyama. Il pourrait être le second joueur algérien à porter le maillot du CFM sur ses dernières années après son comparse de sélection Saphir Taïder.