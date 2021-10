Djibouti - Algérie

Ce sera à Alexandrie

Le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial-2022 se jouera le vendredi 12 novembre, au stade d'Alexandrie en Egypte (14h), a annoncé la Fédération djiboutienne de football (FDF). Par ailleurs, le dernier match des éliminatoires entre le Djibouti et le Niger, est programmé pour lundi 15 novembre, au stade de Niamey (17h). Le même jour et au même horaire, l'Algérie recevra le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

JS Kabylie

Stambouli s'accroche

Alors qu'un accord a été annoncé par le président de la JSK concernant le départ de l'entraîneur, Henri Stambouli, ce dernier réfute. Le technicien français était même encore sur le terrain, mardi soir, pour diriger l'entraînement. «Depuis lundi, personne de la direction du club ne m'a appelé. Je suis encore le coach de cette équipe et j'ai d'ailleurs dirigé, normalement, les deux séances d'entraînement du jour... Je trouve ça dommage qu'on étale ça dans la presse alors que rien n'est fait», a déclaré le coach à Dzfoot. Et d'ajouter: «Je n'ai pas été choisi par le nouveau président, donc je comprends son choix de se séparer de moi. Mais il faut faire les choses proprement. On doit discuter de ça entre hommes, les yeux dans les yeux.»

ES Sétif

Khedaïria indisponible 3 à 6 semaines

L'ES Sétif a annoncé que son gardien de but, Sofiane Khedaïria, sera indisponible de 3 à 6 semaines, suite à la blessure qu'il a contractée, dimanche soir, lors de la victoire (2-0) contre les Mauritaniens du FC Nouadhibou. «La durée exacte de l'indisponibilité de Khedaïria sera déterminée après les examens approfondis qu'il passera prochainement», a indiqué la direction du club dans un communiqué. Le club n'a pas spécifié la nature exacte de la blessure dont souffre son gardien, préférant ne pas trop anticiper, avant d'avoir pris connaissance du rapport médical. Mais ce qui est sûr est que Khedaïria devrait rater un certain nombre de matchs de championnat en ce début de saison, à commencer par le prochain contre la JS Kabylie, demain, en championnat.