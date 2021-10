Qatar SC

Belaïli blessé

L'ailier international algérien de Qatar SC Youcef Belaïli, blessé, n'a pu aller au terme du match à domicile, face à Al-Wakra (0-0) disputé lundi, dans le cadre de la 7e journée du championnat qatari de football. Titularisé par l'entraîneur marocain Youcef Safri, Belaïli a dû quitter le terrain à l'heure de jeu, en raison d'une blessure. Le joueur algérien devait passer des examens médicaux, hier, pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure et éventuellement la période de son indisponibilité. Considéré comme l'un des tauliers de la formation de Qatar SC, Belaïli a marqué 2 buts depuis le début de la saison, lors de la victoire décrochée le 2 octobre, en déplacement face à Al-Gharafa (2-0). La blessure du natif d'Oran intervient à moins de 3 semaines des 2 derniers matchs décisifs de l'Equipe nationale, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar: le 12 novembre, face à Djibouti en Egypte, et le 15 novembre à Blida, face au Burkina Faso.

Charleroi

Encore une offre refusée pour Zorgane

Avec ses bonnes prestations et la régularité de son rendement, le nouveau sociétaire du Sporting Charleroi est dans le viseur de nombreuses formations européennes. Après l'intérêt que lui avaient porté avant sa signature à Charleroi, des clubs tels le FC Porto et le Hertha Berlin, l'international algérien Adem Zorgane est, cette fois-ci, ciblé par la formation française de Ligue 1, le FC Metz. L'offre du club messin aurait été jugée insuffisante et refusée par les dirigeants belges. Ces derniers avaient, pour rappel, déboursé 2 millions d'euros au club algérien du Paradou AC pour faire signer Zorgane.



Genoa

Lésion musculaire pour Farès

Dans un communiqué officiel, le Genoa a annoncé que son latéral gauche, Mohamed Farès, allait être éloigné des terrains en raison d'une lésion musculaire. Le club n'a pas indiqué la durée d'absence de l'international algérien, mais ce dernier devrait manquer quelques semaines de compétition, ce qui remet en question sa participation au prochain stage des Verts qui devrait débuter le 8 novembre prochain. Mohamed Farès, qui a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive depuis le début de saison de Série A, va devoir observer depuis les tribunes ses coéquipiers se battre pour maintenir le club, 18e au classement général après 9 journées de championnat.