Meilleur buteur de l'Equipe nationale

Slimani honoré

Samedi, après le dîner, les Verts ont réservé une belle surprise pour leur coéquipier, Islam Slimani, lequel, grâce à son doublé, ven-dredi soir, contre le Niger (6-1), est entré dans la légende, en devenant le meilleur buteur de la sélection nationale avec 37 buts. L'enfant d'Aïn Bénian, qui était accompagné de ses enfants, a reçu des félicitations d'un peu partout, y compris de la FIFA. Les joueurs et les membres des différents staffs ont voulu, à leur tour, marquer cet événement historique, à travers une pâtisserie avec l'effigie du meilleur buteur. Le tout dans une ambiance festive et décontractée qui augure une suite heureuse pour la sélection, lors de ses prochaines sorties.

EN U20

Sur la lancée de la Coupe arabe

La sélection nationale des U20, en regroupement depuis le 4 octobre dernier à Rouiba, a disputé une première confrontation amicale, face à l'équipe de la réserve de la JS Kabylie. Le sélectionneur national, Mohamed Lacète a fait jouer presque tous les joueurs convoqués au stage. Le gardien de but, Malek Djemoui (Montpellier HSC), est le seul à avoir disputé toute la rencontre, une aubaine pour le coach des gardiens de but, Merouane Messai, de s'attarder sur ses qualités, en vue d'une saine concurrence dans les bois. Pour le reste, les vice-Champions arabes U20, renforcés par de nouveaux éléments, une dizaine au total, ont montré qu'ils n'ont rien perdu de leur verve. Il ont pris le match à leur compte, en ouvrant, notamment la marque au quart d'heure de jeu sur penalty. Piqué au vif, la réserve de la JSK réagira illico-presto pour niveler la marque à la 23'. La sélection nationale et en dépit de nombreux changements opérés par son sélectionneur, en faisant introduire pratiquement, une 2e équipe, continue de maîtriser son sujet et a failli, à plusieurs reprises, aggraver la marque. Ce but allait intervenir par le rentrant usmiste Namani (73'). La rencontre sera sifflée sur la victoire (2-1) des Verts. Le regroupement se poursuit jusqu'à demain et sera ponctué par une autre joute amicale, aujourd'hui, face à l'équipe fanion du NAHD, au stade communal de Rouïba.