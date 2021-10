Groupe A

Le Burkina Faso atomise Djibouti

Une mi-temps, enfin presque, c'est le temps de résistance du Djibouti devant le Burkina-Faso. Alors qu'on s'acheminait vers un (0-0) étonnant à la pause au stade de Marrakech, Abdul Tapsoba ouvre le score dans le temps additionnel.

Au retour des vestiaires, plus précisément à la 48e minute, il double la mise pour les siens. A la 50e minute, c'est Issa Kaboré qui marque le but du 3-0. Mohammed Konaté vient tuer tout espoir du Djibouti en marquant le 4e but à une minute de l'heure de jeu. 0-4, c'est sur ce score que se termine cette rencontre. L'Algérie qui a dominé le Niger conserve la 1ère place de ce groupe avec 7 points, à égalité avec le Burkina Faso qui est 2e provisoire.

Groupe F

L'Egypte à l'arraché face à la Libye

L'Egypte prend les commandes du groupe F des éliminatoires du Mondial 2022! Après un bilan de 4 points en 2 matchs qui a été jugé, suffisamment mitigé, par les dirigeants pour valoir le remplacement du sélectionneur Hossam El-Badry par Carlos Queiroz, les Pharaons ont remporté le choc de la 3e journée, face à la Libye (1-0), vendredi, à Alexandrie pour virer en tête devant leur voisin. Longtemps dominateurs, mais peu inspirés, face à des Libyens très défensifs, les Egyptiens ont bien failli être punis avant la pause, mais El Shenawy les a sauvés, en détournant le tir de Zaabia sur le poteau. Et au retour des vestiaires, c'est Omar Marmoush qui a permis aux Pharaons de prendre les devants sur une superbe frappe imparable de l'extérieur de la surface (1-0, 49e)!

Très complice avec Salah, l'attaquant de Stuttgart, âgé de 22 ans, aura marqué des points pour sa première cape!