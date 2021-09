Al-Rayyan

Nzonzi avec Brahimi?

Nous sommes en train d'assister à un retournement de situation pour Steven Nzonzi (32 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma. En contacts avancés avec Al Rayyan, ces dernières semaines, le milieu français et la formation entraînée par Laurent Blanc n'étaient pas parvenus à sceller un accord. Mais le club, où évolue l'international algérien, Yacine Brahimi, qui vient d'enrôler James Rodriguez est revenu à la charge récemment. Selon Footmercato, l'international tricolore (20 capes) a passé sa visite médicale au Qatar, malgré un différend financier avec le club de la Louve, qui accepte de le libérer, mais refuse de payer une partie du salaire de septembre du joueur. Steven Nzonzi devrait parapher dans les prochaines heures un contrat de 2 ans avec Al Rayyan. L'actuel 8e du championnat du Qatar pourrait même officialiser la nouvelle dans les prochaines heures.

Al Gharafa

Deux semaines d'absence pour Hanni

Blessé lors du match précédent de son équipe Al Gharafa face à Lekhwiya, le meneur de jeu algérien, Sofiane Hanni connaît la durée de son absence des terrains. Dans un communiqué officiel, le club du Qatar a indiqué que l'international algérien sera indisponible lors des deux prochaines semaines. Hanni qui a été touché à la cuisse sera de retour sur les terrains après la trêve internationale. L'ancien joueur d'Anderlecht a fait un début de saison intéressant, mais il devra patienter pour retrouver la compétition une nouvelle fois.

Licence CAF «B»

25 ِCandidats en stage à Alger

25 candidats inscrits sur la plate-forme de la Confédération africaine de football (CAF) et relevant de la zone «Centre» qui englobe les villes d'Alger, Blida et Ouargla, sont en stage à Alger dans la perspective de décrocher la licence d'entraîneur «CAF/B», a indiqué, hier, la Fédération algérienne de la discipline (FAF). «Cette formation est dirigée par des instructeurs CAF/Elite Ameur Chafik et Taoufik Korichi, ainsi que par les instructeurs CAF, Fouad Chiha, Abdelkrim Benaouda et Nacereddine Sadi», a précisé l'instance fédérale dans un communiqué diffusé sur son site officiel. Le directeur technique national (DTN) Ameur Chafik, accompagné de Taoufik Korichi (directeur de la formation) et d'Abdelkrim Benaouda (directeur du développement et de l' élite), ont procédé à l'ouverture de ce stage, qui doit se poursuivre jusqu'au 30 septembre.