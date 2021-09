O Lyon

Longue absence pour Slimani?

L'attaquant international algérien, Islam Slimani, sorti blessé, samedi, lors du match de son club Lyon face à Lorient (1-1), pour le compte du Championnat français de football, manquera les 2 prochains matchs de l'OL et ne reviendra qu'après la trêve internationale d'octobre, a rapporté le journal L'Equipe. «Victime d'une blessure musculaire et contraint de sortir 30 minutes après son entrée en jeu à la mi-temps du match contre Lorient (1-1), Slimani (33 ans), devrait en effet louper les 2 matchs de la semaine face à Brondby, jeudi en Ligue Europa, puis contre l'AS Saint-Etienne, dimanche lors du derby», a écrit la même source. Le quotidien sportif estime, selon des sources du club lyonnais, que le retour de l'international algérien n'aura lieu qu'après la trêve internationale.

Ligue 1 française

Delort dans l'équipe type

Auteur d'un match plein à Saint-Etienne, impliqué sur 2 des 3 buts niçois, l'international algérien prend logiquement place dans l'équipe type de la 8e journée de Ligue 1 française établie par le quotidien sportif l'Equipe. Déjà impliqué sur l'ouverture du score en provoquant le coup franc qui l'amène, l'attaquant a fatigué la défense stéphanoise, forcé plusieurs dégagements ratés, et il a été très juste pour lancer Gouiri (34e) ou Stengs (48e). Il marque le but du 3 à zéro (83e) d'un plat du pied, suite au centre de Da Cunha.



Lugano

Amoura s'illustre encore

Sur le banc après son match moyen lors de la dernière rencontre de son équipe, l'attaquant algérien Mohamed El Amine Amoura a fait son apparition dans le dernier quart d'heure avec Lugano lors de la victoire sur le terrain de Lucerne 3-2. L'ancien attaquant de l'ES Sétif a fait une belle entrée en jeu et il était proche d'ouvrir son compteur but à 2 reprises, À la 81', Amoura a réussi une accélération puis un dribble sur le défenseur adverse, avant de rater son dernier geste, une minute après, Amoura dribble élimine 2 joueurs dans la surface et tire, mais le gardien était bien présent pour l'empêcher d'ouvrir son compteur but. L'attaquant international A' a aussi créé une occasion pour son coéquipier, mais le tir de ce dernier a été capté une nouvelle fois par le gardien dans les dernières minutes de la rencontre. Malgré les multiples occasions des 2 équipes, le score n'a pas changé et Lugano réussit à revenir avec les 3 points de l'extérieur.