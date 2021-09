Charleroi

Zorgane attire déjà les convoitises

Adem Zorgane, milieu de terrain du Sporting de Charleroi, réalise un excellent début de saison, l'international algérien serait même d'ores et déjà dans le collimateur d'un club de Bundesliga. Selon MSV Foot, l'Hertha Berlin suivrait de près les prestations de celui qui jouait encore en Algérie, il y a quelques semaines. Le Racing Club de Lens garderait, également, un oeil attentif sur le Zèbre. Cette saison, Adem Zorgane a marqué un but et a distillé une passe décisive en 5 rencontres de championnat, sa valeur marchande est actuellement estimée à 3,3 millions. L'ambidextre de 21 ans a coûté 2 millions aux dirigeants hennuyers, lui qui a été désigné joueur du mois.

Schalke 04

Deux offres pour Bentaleb

Libre comme l'air depuis plusieurs mois, Nabil Bentaleb pourrait rebondir dans un nouveau club, lors des prochaines semaines. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain âgé de 26 ans serait, notamment dans le viseur d'Al Ain aux Émirats arabes unis. Le club émirati n'est pas le seul sur les rangs de l'international algérien, puisque le Dynamo Kiev, ainsi qu'un autre club russe seraient séduits par le profil de l'ancien joueur de Schalke 04. De son côté, le club français d'Angers a tenté de faire signer Nabil Bentaleb, sans succès au vu des difficultés financières liées à cette opération pour le club angevin.

Naples

Ghoulam peut reprendre

L'international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, a été autorisé à réintégrer le groupe Adam Ounas et ses coéquipiers à l'entraînement, selon un récent communiqué du club. L'arrière gauche de 30 ans a effectué de nouveaux tests concluants, ce mardi, à la Villa Stuart. Un établissement médical qu'a malheureusement bien connu l'Algérien, durant ces dernières années. Pour rappel, Faouzi Ghoulam a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en mars dernier.