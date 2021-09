Manchester City

Mahrez déçu de sa note sur FIFA 22?

Comme tous les ans, la période de septembre-octobre est très attendu par les acteurs et les observateurs de football. La raison? Le célèbre jeu vidéo FIFA 22 dévoile peu à peu ses notes avant sa sortie. Alors que les joueurs sont très attachés à leur notation, Riyad Mahrez ne fait pas exception à la règle et a d'ailleurs réagi à sa note sur le nouvel opus d'Electronic Arts. Sur son compte Twitter, l'ailier de Manchester City a répondu à une publication annonçant son général. Accrédité d'un 86 par la simulation, l'international algérien a semble-t-il paru déçu, alors qu'il a mis des émojis montrant une certaine remise en question.

Sheffield United

Guedioura prêt pour le défi

Lundi dernier, le club de Sheffield United (D2 anglaise) a annoncé la signature d'Adlène Guedioura, qui retourne donc en Angleterre. Il s'est exprimé au micro de la chaîne du club. «Je suis très content de rejoindre United, je suis impatient de commencer à jouer pour l'équipe», a-t-il indiqué. «Je connais l'entraîneur depuis longtemps, nous avons déjà travaillé et déjà connu le succès ensemble. C'est bien d'avoir un entraîneur qui puisse me donner cette opportunité et j'espère le satisfaire dès mes débuts.» «La concurrence rend l'équipe meilleure. Si tout le monde se donne à plus de 100% l'équipe s'améliore. J'aime ça, j'aime la compétition, et j'aime être entouré de joueurs de qualité, donc je suis content de montrer que je suis ici pour le défi. Je connais la Championship, je l'ai gagnée, et je veux le refaire», a-t-il conclu.

Dijon

Benzia refuse de rejoindre l'EST

Sur le départ, lors du dernier mercato, Yassine Benzia avait été mis à l'écart et intégré le «loft» aux côtés de ses coéquipiers Bruno Ecuele Manga, Mounir Chouiar, Didier Ndong et Moussa Konaté. La donne a changé, puisque l'attaquant algérien a réintégré le groupe professionnel. C'est lui qui inscrit les 2 buts dijonnais, lors de la victoire 2-1, face à Bastia à l'occasion de la 7e journée de Ligue 2. Selon les informations de Foot Mercato, l'Espérance Sportive de Tunis, en passe de se faire prêter le joueur dijonnais, Moussa Konaté, aurait également tenté sa chance pour s'attacher les services de Yassine Benzia, mais le joueur formé à l'Olympique Lyonnais aurait refusé l'offre du club tunisien.