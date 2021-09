OGC Nice Boudaoui

«Aiglon du mois»

Auteur d'un très bon début de saison avec son club l'OGC Nice, Hicham Boudaoui a été nommé meilleur joueur du mois d'août avec les Aiglons, suite à un vote auprès des supporters azuréens. Replacé comme milieu droit sous les ordres de Christophe Galtier, Boudaoui a contribué aux beaux résultats de son club en ce début de saison après avoir marqué un but et délivré une passe décisive en trois journées disputées. L'ancien joueur du Paradou a devancé au décompte final des votes exprimés l'attaquant de l'Equipe de France espoir, Amine Gouiri, ainsi que l'international danois Kasper Dolberg.

Dijon

Yassine s'offre un doublé

Le Dijon FCO tient sa première victoire de la saison en s'imposant face à Bastia (2-1), et le sauveur n'est autre que Yassine Benzia, auteur d'un doublé. Dans des déclarations à la fin du match, l'international algérien a affirmé: «Cela fait énormément de bien, on était dans une spirale plus que négative, j'espère que ce sera un déclic. Je dois dire un énorme merci au coach, il est venu avec de nouvelles idées et énormément de travail. On court en équipe, on a gagné tous ensemble». A propos de sa mise à l'écart, Yassine Benzia a ajouté: «Je suis toujours resté pro, même quand on m'a mis avec l'équipe B. Je suis passionné de football, je veux toujours prendre du plaisir. Le coach est venu et m'a remis en confiance, je joue beaucoup à l'affectif et quand je suis en confiance, cela se voit, donc je le remercie.»