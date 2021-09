OGC Nice

Delort n'a pas peur de la concurrence

Arrivé à l'OGC Nice, lors des dernières heures du mercato, Andy Delort a été présenté à la presse et a répondu aux questions des journalistes. L'international algérien portera le numéro 7 sous les couleurs de son nouveau club, l'OGC Nice. Lors de sa présentation, le désormais ancien attaquant de Montpellier a affirmé qu'il n'a pas peur de la concurrence et a affiché son enthousiasme, quant à l'idée de jouer avec ses coéquipiers et de trouver la complicité comme c'était le cas à Montpellier avec Laborde. «Dès les premières séances d'entraînement, j'ai bien analysé le jeu de mes coéquipiers et je pense qu'eux aussi connaissent mon style. Nous sommes des joueurs intelligents et je pense que ça ne va pas tarder à fonctionner. Personnellement, je n'ai pas peur de la concurrence, ce n'est que du plaisir d'avoir des joueurs de qualité comme ça, surtout qu'on est trois profils différents. J'espère que l'on va vite trouver cette complicité sur le terrain», a-t-il déclaré.

Galatasaray

Feghouli souffre d'une élongation

Sorti sur blessure à la 59e minute de jeu, mardi, contre le Burkina Faso (1-1), le milieu de terrain de la sélection nationale s'est fait mal à la cuisse. L'international algérien souffre d'une élongation du muscle inguinal et des saignements de l'aponévrose, selon la formation stambouliote. La durée de son indisponibilité n'a, toutefois, pas été annoncé par les Sang et Or.



O Lyon

Cherki affiche ses ambitions

Peu utilisé par Rudi Garcia avec qui il semblait avoir une relation compliquée, le jeune attaquant franco-algérien, Rayan Cherki, entretient par contre de bonnes relations avec le nouveau coach des Gones, Peter Bosz. Et le club compte sur lui pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir. Cherki ne cache pas son admiration pour l'OL. «Je suis resté à l'OL, car j'aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi. Parce que moi, je me rappelle d'elle et je m'en rappellerai toujours (...)», a-t-il déclaré. Ecrire l'histoire de l'OL oui, mais Cherki ne compte pas y faire toute sa carrière. Son plus grand rêve est de jouer pour le Real Madrid. «On sait tous que mon rêve est de rejoindre le plus grand club du monde: le Real Madrid. Ce serait incroyable. Voilà mon objectif, je me lève tous les matins avec ce chemin-là dans ma tête», a-t-il déclaré pour finir.