Besiktas

Accord trouvé avec Ghezzal

C'est peut-être la fin du feuilleton Rachid Ghezzal. Alors qu'il était annoncé entre Galatasaray et Besiktas, l'international algérien aurait trouvé un accord avec Besiktas selon les informations du média A Spor. Le feuilleton Ghezzal touche peut-être à sa fin. Courtisé par Galatasaray et Besiktas, l'international algérien se serait mis d'accord avec Besiktas. En effet, selon les informations d'A Spor, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord sur la base d'un contrat d'une durée de 3 ans assortie d'un an supplémentaire en option. Les négociations se poursuivent désormais entre Besiktas et Leicester. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Leicester City, Rachid Ghezzal avait été prêté par les Foxes à Besiktas la saison dernière. Auteur d'une belle saison, l'ailier algérien a inscrit 8 buts et délivré 18 passes décisives en championnat avec les Aigles Noirs. L'ancien joueur de l'AS Monaco a été l'un des grands artisans du doublé coupe-championnat réalisé par Besiktas. Des performances qui ont convaincu les dirigeants du club stambouliote qui souhaitent désormais s'attacher les services du joueur algérien de manière définitive.

Nîmes

Le club bloque Aribi

Arrivé au Nîmes Olympique lors du mercato estival de la saison 2020-2021, Karim Aribi aura connu un exercice difficile pour sa première expérience en Europe. Avec seulement 13 apparitions sous le maillot des Crocodiles et une saison marquée par plusieurs blessures, l'attaquant algérien n'a pas inscrit le moindre but et souhaite se relancer sous d'autres cieux. Selon les informations de Dzfoot, El Zamalek (Egypte), Ajman (Emirats Arabes Unis), Santa Cruz (Portugal) ainsi que Al Arabi (Qatar) ont approché le joueur et seraient entrés en négociations avec le Nîmes Olympique. Parmi les clubs intéressés, des offres concrètes, à la hauteur du montant désiré par le club relégué en Ligue 2 cette saison, ont été formulées. Néanmoins, le Nîmes Olympique qui souhaite se séparer de l'international Algérien (1 sélection), bloque actuellement le transfert du joueur. Sous contrat jusqu'en juin 2024.

Il s'entraine actuellement à l'écart du groupe professionnel avec l'autre international algérien en instance de départ, Zinedine Ferhat.