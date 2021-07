Mönchengladbach

Bensebaïni sur les tablettes de l'AS Roma

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, réputé comme étant une source fiable, l'AS Roma souhaite recruter au poste de latéral gauche, et aurait ciblé l'international algérien Ramy Bensebaïni. Suite à sa rupture du tendon d'Achille lors de la victoire de l'Italie face à la Belgique (2-1) en quarts de finale de l'Euro 2020, le latéral gauche de l'AS Roma, Leonardo Spinazzola devrait être absent une bonne partie de la saison. Une situation qui pousse les dirigeants de l'AS Roma à chercher un joueur dans ce secteur. D'après Gianluca Di Marzio, les dirigeants de La Louve s'intéressent au latéral gauche algérien. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni pourrait changer d'air cet été.

Bastia

Saâdi proche de signer

Si l'arrivée se confirme, ce serait le signe que ça bosse décidément vraiment bien, dans la cellule mercato de Bastia. Le promu en Ligue 2 se montre actif lors de ce marché estival, multipliant les pistes et les mouvements intelligents (Ducrocq, Palun, Sainati). Laurent Pruneta, journaliste au Parisien, indique en plus que le SCB pourrait faire signer Idriss Saâdi, attaquant de Strasbourg! Ainsi, le joueur de 29 ans, en manque de temps de jeu, ces derniers mois, serait tout proche de rejoindre la Corse et Bastia. Une info qui mettrait fin à la piste Tchokounté, alors que Romain Revelli nous confiait que le joueur se sentait bien dans le Nord.



Ismaily SC

Cherifi résilie son contrat

Selon les informations de Dzfoot, Redouane Cherifi, qui vient de mettre un terme au contrat qui le liait au club égyptien de l'Ismaily SC, a fait une demande de rapatriement à la Fédération algérienne de football en raison du manque de vols entre l'Algérie et l'Egypte. L'Algérien de 28 ans qui évolue au poste d'arrière gauche, et qui est maintenant libre de tout engagement, a explicitement demandé à la FAF d'être rapatrié en intégrant le vol retour de l'Equipe nationale U20 prévu après la finale de la Coupe arabe face à l'Arabie saoudite, qui a eu lieu hier. Cherifi est donc en attente de la réponse de l'instance fédérale pour l'instant lui qui, toujours selon la même source, devrait très bientôt trouver un nouveau point de chute.