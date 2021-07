FC Twente

Zerrouki annonce déjà la couleur

La préparation du FC Twente et de Ramiz Zerrouki débute bien. Pour leur premier match amical de pré-saison, dimanche, les pensionnaires d'Eredivisie ont logiquement et facilement dominé (8-1) les amateurs du Sparta Enschede (Zaterdag 2e klasse). Entré à la pause, alors que le score était de (2-1) pour les siens, Zerrouki a activement contribué à la montée en puissance des siens en seconde période, en inscrivant un doublé. Une efficacité face au but plutôt inédite pour le milieu de terrain défensif, qui n'a encore jamais marqué en professionnel. «Je suis satisfait d'avoir inscrit un doublé, même si ce n'est pas mon rôle préférentiel. Si j'arrive à marquer, c'est que tactiquement le plan mis en place a bien fonctionné», a reconnu Zerrouki à la fin du match.

Mondial Montaigu des U16

La 49e édition annulée

Le 49e Mondial Football Montaigu, réservé à la catégorie des moins de 16 ans (U16) et prévu initialement en août prochain, a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), dimanche sur son site officiel. «Dans un courrier adressé à toutes les délégations des fédérations participantes, le comité d'organisation du 49e Mondial Football Montaigu 2021 a informé que cet événement est annulé pour l'édition de cette année qui devait avoir lieu le mois d'août prochain, et ce en raison de la situation actuelle de la pandémie de Covid-19 et des contraintes imposées par les différents gouvernements par rapport aux déplacements des équipes», a indiqué l'instance fédérale. Il s'agit de la deuxième annulation de cette compétition, après une première fois l'année dernière, pour le même motif. «Tout en étant désolé, le comité d'organisation donne rendez-vous aux équipes, l'année prochaine, avec l'espoir de voir cette pandémie et ses conséquences bien loin derrière nous», précise la même source. Pour rappel, la sélection nationale des U16 devait prendre part à ce tournoi en 2020, avant qu'il ne soit reporté. La direction technique nationale (DTN) de la FAF avait entamé la préparation de ce rendez-vous en organisant un stage de présélection pour la catégorie U16, le 20 juin dernier à Alger.