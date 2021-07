Besiktas

Une offre pour Ghezzal?

La direction du Besiktas va rencontrer le représentant de l'international algérien, Rachid Ghezzal, durant les prochains jours selon les informations du média local Sabah. Déterminés à recruter l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais après sa grosse saison en prêt, les dirigeants du club stambouliote devraient proposer un bail de trois saisons à l'Algérien avec à la clé un salaire annuel de 2,5 millions d'euros. Pour rappel, Rachid Ghezzal a récemment confié: «Ma priorité, c'est Besiktas. Je veux disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je veux continuer ma carrière à Beþiktas où la volonté est la même du côté des dirigeants.» Réclamant un salaire de 3 millions d'euros, l'ailier droit de 29 ans ne devrait pas tarder à trouver un accord avec les Turcs. Ces derniers devront ensuite convaincre la direction anglaise de Leicester City avec qui le joueur est lié jusqu'en 2022.

Ligue des champions (Finale)

Ndabihawenimana au sifflet

L'arbitre international burundais Pacifique Ndabihawenimana a été désigné pour officier la finale de la Ligue des Champions entre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et les Egyptiens d'Al-Ahly, prévue le 17 juillet au complexe Mohamed-V de Casablanca (Maroc), a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) samedi. Cette désignation est une première pour le football burundais. Ndabihawenimana sera assisté par le Camerounais Elvis Guo Noupoue Nguegou et l'Ougandais Lee Okello.

Le quatrième arbitre est le Gabonais Eric Arnaud Otogo Castane. L'arbitre assistant vidéo sera le Marocain Redouane Jiyed, assisté de ses compatriotes Zakaria Brinisi et Bouchara Kharoubi. Le commissaire du match est le Camerounais Alim Konate Aboubacar et l'officier Covid-19, Saïd Zakini (Maroc). Kaizer Chiefs s'est qualifié pour la finale aux dépens des Marocains du WA Casablanca

(1-0, 0-0) et Al-Ahly a éliminé les Tunisiens de l'ES Tunis (1-0, 3-0).