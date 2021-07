OGC Nice

Delort intéresse toujours Galtier

Christophe Galtier arrive à Nice. Le LOSC a accepté de revoir ses prétentions à la baisse et les Aiglons vont payer 3,5 millions d'euros pour s'offrir l'entraîneur fraîchement sacré champion de France. Un Christophe Galtier déjà au travail, notamment sur le mercato... Selon Le10Sport, l'OGC Nice a notamment un regard du côté de... Montpellier. Deux joueurs intéressent les Aiglons. Il s'agit d'Andy Delort et de Jordan Ferri. Christophe Galtier souhaite des renforts d'expérience pour son groupe et les profils de Delort et Ferri correspondent parfaitement à ce qu'il cherche. De son côté, Montpellier est à l'écoute. Même si les Héraultais ne sont pas vendeurs, le club a besoin de faire entrer un peu de sous. En fonction de l'offre niçoise, ils la regarderont. Et notamment pour Jordan Ferri, un

«gros salaire» du vestiaire. Si le MHSC peut se délester de cette charge, en y trouvant son compte...

Lazio Rome

Mohamed Farès vers Cagliari

Après son aventure d'une saison sous les couleurs de la Lazio, Mohamed Farès pourrait rebondir dans un autre club de la Série A. Il s'agit de Cagliari Calcio, champion d'Italie de la saison 1969-1970. D'après le journaliste italien Alfredo Pedulla, le latéral gauche de l'Equipe nationale algérienne aurait l'accord des dirigeants de la Lazio pour s'envoler, lors du mercato estival. A la recherche du temps de jeu en vue des prochaines échéances de la sélection algérienne, Mohamed Farès, serait alors dans l'obligation d'aller tenter sa chance ailleurs afin de ne pas sortir des plans du coach national, Djamel Belmadi.



Bordeaux

Zerkane veut rester

L'international algérien, Mehdi Zerkane, ne veut pas quitter les Girondins de Bordeaux. Pour sa première saison professionnelle avec les Girondins de Bordeaux, Zerkane a disputé 28 matchs (dont 15 titularisations). Si d'un point de vue collectif, la saison a été compliquée, marquée par une 12ème place et un changement de propriétaire. D'un point de vue personnel, la saison est une réussite, puisqu'il a connu sa première sélection. Concernant son avenir, le joueur de 21 ans a indiqué qu'il souhaitait rester.