Al Fateh

Vers une séparation avec Soudani

La direction d'Al Fateh aurait décidé de résilier le contrat de l'international algérien, Hilal Soudani, durant les derniers jours selon les informations de la presse saoudienne. Ayant signé au sein de la formation de SPL en janvier dernier, l'ancien buteur de l'ASO Chlef n'aurait pas convaincu ses dirigeants après une demi-saison en Arabie saoudite. Auteur de deux buts en 13 rencontres de championnat, Hilal Soudani n'aura pas vraiment réussi sa première expérience dans le Golf lui, qui a préféré les clubs européens jusque-là.

Nîmes

Le club ouvre la porte à un départ d'Aribi

Peu utilisé par son coach, Karim Aribi est poussé vers la sortie à Nîmes. Le club croco, relégué en Ligue 2 BKT, a clairement indiqué en conférence de presse, via son entraîneur Pascal Plancque, qu'Aribi disposait d'un bon de sortie. S'il trouve un challenge ailleurs, le club va faciliter la tâche pour l'ancien attaquant de l'Etoile du Sahel afin de rebondir dans un autre club la saison prochaine. Depuis son arrivée au mois d'octobre 2020, l'ancien attaquant de l'Etoile du Sahel n'arrive pas à s'imposer en France. En 13 apparitions avec Nîmes, le natif de Reghaïa n'a pas inscrit le moindre but.

Bordeaux

Zerkane veut rester

L'international algérien, Mehdi Zerkane sort de sa première saison en Ligue 1. Il a disputé 27 matchs pour 1 but marqué, avec les Girondins. Même s'il doit encore progresser sur de nombreux points, le néo-international algérien a réalisé un bon bilan de cette première année, dans l'élite. Ce qui suscite la convoitise de plusieurs clubs. Du côté de l'Angleterre, c'est Aston Villa qui aimerait s'attacher les services de Mehdi Zerkane. Le Fennec a réagi dans la presse algérienne, à propos de l'intérêt des Villans et a été très clair. Dans une déclaration faite à la télévision algérienne, le milieu bordelais a indiqué: «Je ne sais rien de l'intérêt d'Aston Villa pour moi. Ce qui est sûr, c'est que je suis à Bordeaux, et je n'ai aucune envie de partir, d'autant plus que je joue régulièrement.»