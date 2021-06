Confédération africaine de football

Une Super Ligue en réflexion

Le lancement d'un projet d'une Super Ligue africaine de football serait en réflexion au niveau de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé, le président de l'instance, dimanche à la veille de la date symbolique des 100 premiers jours de son mandat. Cette Super Ligue africaine de football sera calquée sur le modèle européen et pourrait «contribuer à ce que le football africain devienne compétitif. Nous évaluons et sommes en pourparlers préliminaires pour lancer cette compétition inclusive, largement soutenue et bénéfique», a indiqué le président de la CAF, le Sud-africain Patrice Motsepe, cité dans un communiqué. Elu en mars dernier avec le soutien de Gianni Infantino, le milliardaire sud-africain est décidé à réformer en profondeur le football africain et ses composantes. Il a commandé un rapport sur la perception de la CAF au cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC). Distribué le mois dernier aux pays membres de l'instance, le document identifie certaines transactions et pratiques irrégulières, non éthiques et inappropriées. Il révèle également une perception médiocre, voire négative, de la CAF, concernant notamment les bonnes pratiques de gouvernance, l'éthique, les finances et la gestion. Au cours des 100 premiers jours de sa présidence, Patrice Motsepe a rencontré plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, dont Félix Tshisekedi (République démocratique du Congo), Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire), George Weah (Liberia), Julius Maada Bio (Sierra Leone), Macky Sall (Sénégal), et Paul Kagame (Rwanda).



Stage de présélection de l'EN U17

29 Joueurs retenus

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a arrêté une liste de 29 joueurs pour un stage de présélection, prévu du

20 au 30 juin à Alger, en vue de constituer l'équipe nationale des moins de 17 ans (U17), a indiqué la FAF sur son site officiel. Cette liste a été arrêtée par la DTN «à travers le staff de l'Académie de la FAF de Sidi Bel-Abbès», précise la même source, soulignant que quatre rencontres d'application seront au programme du stage. Le premier match se jouera lundi contre la présélection nationale des joueurs nés en 2005, alors que le deuxième match est fixé au jeudi 24 juin face au

CR Belouizdad (U17). Les coéquipiers d'Abdel Ahed Bentoumi (ES Sétif) croiseront le fer ensuite avec le Paradou AC (U17) le dimanche 27 juin, tandis que le dernier match aura lieu le mercredi 30 juin devant l'USM Alger (U17).