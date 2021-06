Galatasaray

Valladolid veut Feghouli

Peu utilisé par son entraîneur en deuxième partie de saison, Sofiane Feghouli pourrait bien quitter Galatasaray vers une nouvelle destination et les courtisans ne manquent pas pour l'international algérien. Après la formation grecque de l'Olympiacos, c'est au tour de Valladolid, présidée par l'ancien attaquant du Real Madrid, le Brésilien Ronaldo, de se placer dans le dossier de l'international algérien. Le club espagnol veut faire revenir Sofiane Feghouli en Liga, là où le joueur avait fait de magnifiques saisons sous le maillot de Valence. Le club espagnol tente de trouver un accord de principe avec les dirigeants de Galatasaray pour devancer tout le monde et faire signer Feghouli dans les prochains jours.



Champions League africaine

L'EST et le WAC piégés à domicile

L'Espérance sportive de Tunis a été battue à domicile par Al-Ahly d'Egypte (0-1), en demi-finale aller de la Ligue des Champions africaine de football, disputée samedi soir, au stade de Radès de Tunis. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mohamed Sherif, à la 67e minute de jeu, offrant ainsi un sérieux avantage au club égyptien, avant le match retour, prévu samedi prochain, au Caire. Dans l'autre demi-finale, Le Wydad de Casablanca a été battu à domicile par les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud (0-1) au stade Mohammed V (Maroc). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Nurkovic, suite à belle passe de Blom (34'), ce qui confère un sérieux avantage au représentant sud-africain avant le match retour.