Lazio Rome

Mohamed Farès sur le départ

Le défenseur international algérien de la Lazio Rome, Mohamed Farès, pourrait quitter la formation romaine après seulement une seule saison à la Lazio, selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, expert en mercato.

D'après la même source, le latéral gauche de 25 ans ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur du club, Maurizio Sarri, lui qui a remplacé Simone Inzaghi à la barre technique, soulignant que trois clubs italiens se sont déjà renseignés sur le défenseur algérien, à savoir le Torino, Cagliari et la Fiorentina.

Fares, qui a rejoint la Lazio en provenance de la SPAL l'été dernier contre la somme de 10 millions d'euros, a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, dont six en Ligue des Champions.

Par contre, il n'a débuté que 19 matchs comme titulaire et a joué en intégralité seulement 4 matchs

en 19 titularisations.

Pour rappel, Farès compte 10 matchs en sélection, mais sa dernière remonte au mois d'octobre 2019 contre le Nigeria.

Naples

Besiktas sur les traces d'Ounas

Prêté cette saison à Cagliari puis à Crotone, l'international algérien Adam Ounas est l'un des feuilletons de l'été.

Sous contrat avec le Napoli, il pourrait rejoindre la Turquie et un certain Rachid Ghezzal.

Tous les 10 jours en moyenne, une nouvelle rumeur paraît au sujet d'Adam Ounas.

Il faut dire que l'international est une cible de choix pour de nombreux clubs, lui qui est en fin de contrat en juin 2022 avec le Napoli. Auteur de 4 buts et 3 passes en seulement 16 matchs de Série A cette saison, aidé par son profil polyvalent (ailier gauche ou droit, milieu offensif ou milieu latéral), Ounas est ainsi annoncé à Sassuolo, au Genoa, au Torino et, désormais aussi, en Turquie. En effet, Besiktas, le club où devrait rebondir Rachid Ghezzal après y avoir brillé cette saison, s'intéresserait de près au joueur.

Le club stambouliote, champion et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, pourrait offrir près de 5 millions d'euros au Napoli qui en attend 8.