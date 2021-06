Union arabe de football

Raouraoua vice-président d'honneur

L'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, a été nommé vice-président d'honneur, de l'Union arabe de football (UAFA), lors des travaux de la 26e Assemblée générale de l'instance de football arabe, jeudi à Djeddah (Arabie saoudite). «L'Assemblée générale a adopté lors de sa première réunion, la décision du prince Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycel, de désigner Mohamed Raouraoua en qualité de vice-président d'honneur de l'UAFA» a indiqué le communiqué final de l'AG. Raouraoua avait occupé le poste de 1er vice-président de l'UAFA, durant deux mandats consécutifs. Il avait également présidé la très importante commission des compétitions de l'instance de football arabe chargée, notamment de la gestion de la Ligue des Champions dans sa nouvelle formule. Par ailleurs, l'assemblée générale élective a plébiscité le prince Abdel-Azziz Ben Turki El-Faycel à la tête de l'UAFA pour le mandat olympique 2021-2025. Ont été également élus Saoud EL-Mouhandi, Hachem Hayder, Abdallah Djenabi, Hamid Chibani membres du comité exécutif de l'UAFA, représentants du continent asiatique, alors que pour le continent africain, ce sont Hani Abu Rida, Wadie Jary, Ahmed Ould Yahia et Faouzi Lekjaâ qui ont été élus. Le nouveau bureau exécutif de l'Instance de football arabe a approuvé d'autre part la nomination de Abu Rida et El-Mouhand, respectivement premier et second vice-président de l'UAFA, alors que le Rajallah a été maintenu au poste de secrétaire général de l'UAFA.

Coupe arabe des nations U20

La liste de Lacète dévoilée

Le sélectionneur algérien des U20, Mohamed Lacette, a choisi ses 23 joueurs qui vont disputer la Coupe arabe des nations de football de cette catégorie, prévue du 20 juin au 3 juillet 2021 en Egypte. Le choix s'est opéré sur des joueurs, après plusieurs stages d'évaluation pour dégager dans un premier temps un noyau ensuite prendre les meilleurs, précise l'instance fédérale. Durant la Coupe arabe des nations, l'Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie de l'Egypte, du Niger et de la Mauritanie. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour du tournoi. La précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal.