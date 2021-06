Nîmes

Direction la Turquie pour Ferhat?

Les statistiques de Zinedine Ferhat, en cette saison 2020-2021 de Ligue 1 Uber Eats, parlent clairement en sa faveur et lui ont permis de retrouver la sélection. Pour autant, et parce que Nîmes évoluera en Ligue 2 BKT, la saison prochaine, Ferhat est désormais clairement sur le départ. Il pourrait se diriger vers la Super Lig puisque, d'après la presse turque, les dirigeants de Trabzonspor et de Fenerbahçe auraient noué des contacts avec l'ex-joueur de l'USM Alger. Pour rappel, si Fenerbahçe, 3ème au dernier classement général, disputera les barrages qualificatifs pour la Ligue Europa, Trabzonspor a terminé 4ème et devra disputer des tours de barrages pour accéder à la Conférence Ligue.

Schalke 6 clubs à l'affût pour Bentaleb

Nabil Bentaleb n'a que

26 ans et pourtant, cela fait longtemps qu'il est dans le circuit. De ses débuts réussis à Tottenham à son passage d'abord fructueux à Schalke 04 avant une mise à l'écart forcée ces derniers mois, la carrière de l'international algérien, passé également par Newcastle, a connu beaucoup de hauts et de bas. Après une dernière saison éprouvante en Allemagne (seulement 9 apparitions dont la dernière en février dernier en Bundesliga), le Fennec aux 35 sélections(5 buts) est désormais libre comme l'air. Revenu en France du côté de Lille pour s'entraîner avec un préparateur physique, le milieu de terrain algérien garde une sacrée cote sur le marché des transferts. Il faut dire que son statut d'agent libre en fait un joueur très convoité sur le marché des transferts. Selon Foot Mercato, deux clubs de Premier League (dont un qui a déjà fait une offre), trois gros clubs turcs, et un club italien sont sur sa trace, de même que des clubs au Qatar. Le joueur et son entourage se donnent pour l'instant un temps de réflexion avant de choisir sa future destination...