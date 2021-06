Sorti sur blessure

Ounas va bien

Sur un choc tête contre tête avec un joueur du Mali, Adam Ounas s'est écroulé sur le sol sans se relever. Les médecins sont vite venus prendre de ses nouvelles et ils l'ont fait sortir sur civière. Il était entré en jeu à la 70' pour remplacer Youcef Belaïli, mais il n'est resté que 11 minutes sur la pelouse avant sa sortie sur blessure après un choc qui a glacé l'esprit de tous les supporters de l'Equipe nationale algérienne, heureusement le staff médical a vite fait son travail, et l'a fait sortir sur civière après lui avoir mis une minerve autour du coup pour le conduire à l'hôpital. Lors de la conférence de presse, un journaliste a interrogé le coach, Djamel Belmadi, à propos de son joueur et sa réponse a été rassurante. «Pour Adam (Ounas) malheureusement, mais plus de peur que de mal, je vais dire. À l'entraînement, il est concentré en ce moment, il a rarement été comme ça. J'espère qu'il se rétablira rapidement pour qu'il puisse nous rejoindre très vite», a déclaré Belmadi. Le joueur a ensuite répondu au public algérien sur son compte Instagram pour les rassurer qu'il n'avait rien de grave.

Mali

Magassouba peste contre l'arbitrage

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, reconnaît le talent des Verts, mais estime que les siens méritaient mieux. Il a affirmé que ces derniers s'étaient largement montrés à la hauteur de l'évènement: «Ça a été un match très intéressant. On a joué contre le champion d'Afrique en titre. Venir jouer l'Algérie dans ses propres installations, nous savions que ça n'allait pas être facile. Nous aurions pu marquer si nous étions un peu plus matures.» En revanche, Magassouba estime que le but marqué par les siens suite à un corner et à une sortie moyenne de Raïs M'Bolhi aurait dû être accordé, la faute sifflée contre le gardien algérien étant en réalité due à un choc avec Djamel Benlamri.