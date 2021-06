USM Alger

Belem sera opéré du genou

L'international burkinabé de l'USM Alger, Hamed Belem, victime d'une blessure au genou, en mai dernier, sera opéré dans les prochains jours et devrait être indisponible pour le reste de la saison, a annoncé le club algérois de Ligue 1 samedi. «Victime d'une blessure au genou, Hamed Belem, indisponible depuis plusieurs semaines déjà, devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours» a indiqué un communiqué de l'USM Alger publié sur sa page officielle Facebook. Pour rappel, le Burkinabé Hamed Belem, «souffre d'une entorse du genou gauche» qu'il avait contractée le 8 mai dernier face au MC Alger (2-0) en 8es de finale de la coupe de la Ligue. Belem (21 ans), avait rejoint les rangs de l'USM Alger en février dernier en provenance de Rahimo FC (Div. 1 burkinabé) pour un contrat de 2 ans et demi. Il avait pris part avec son pays au championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, disputé entre janvier et février derniers au Cameroun.



Pour non-respect du protocole sanitaire

Le CRB Thour sanctionné

Le CR Beni Thour a écopé de deux matchs ferme de suspension du terrain pour «non-respect du protocole sanitaire et mauvaise organisation», lors de sa rencontre face à la JSM Béjaïa comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 2 de football disputé le 27 mai dernier, a indiqué hier, la Ligue nationale de football amateur (LNFA). La commission de discipline de la LNFA a en outre infligé un mois de suspension avec sursis à compter du 3 juin 2021 au manager général de la JSM Béjaïa, Rachid Redjradj, assortie d'une amende de 50 000 DA pour «mauvais comportement envers officiels de match en fin de partie». La rencontre CR Béni-Thour - JSM Béjaïa avait été remportée sur le score de 3 à 2 par le CRBT. Après 19 journées disputées, la JSMB occupe le poste de leader avec 37 points, alors que le CRBT pointe à la 8e place avec 25 points.