Waalwijk

Touba rappelé par Belmadi?

Après de longues semaines de doute concernant son avenir international, le défenseur de Waalwijk Ahmed Touba a publié sur Instagram une photo de lui identifiée à Sidi Moussa. Le défenseur formé au Club Bruges semble avoir été rappelé pour le nouveau regroupement de l'EN qui débutera cette semaine. Ahmed Touba qui était dans les papiers du sélectionneur de la Belgique, n'avait pas joué la moindre minute lors du dernier stage, ce qui a laissé planer le doute sur son avenir en vert. Auteur d'une belle saison sur le plan personnel avec Waalwijk, Touba pourrait prétendre à une place de titulaire à l'EN suite à la mauvaise passe de Djamel Benlamri avec Lyon.

Al Fateh

Premier but de Soudani

Titulaire face à Al Qadisiya, l'attaquant international algérien d'Al Fateh, Hilal Soudani, a réussi à marquer son tout premier but en Arabie saoudite lors de la large victoire de son équipe sur le score de 3-0. L'ancien de l'ASO Chlef a ouvert son compteur de but à la 68e minute de jeu. Il a bien suivi un centre de son coéquipier Batna pour tromper le gardien adverse d'une seule touche de balle après avoir trompé la vigilance des défenseurs dans leur dos. Grâce à cette victoire, Al Fateh se trouve actuellement à la 7e place du classement général à une journée de la fin du championnat saoudien.

Sélection nationale des U20

Lacete tire plusieurs satisfactions

Le stage du troisième groupe de présélection de l'Equipe nationale des U20, constituée de joueurs évoluant à l'étranger et d'autres du championnat national, regroupée à l'hôtel Olympique d'Alger, a pris fin mardi dernier. Approché par le site de la FAF à la fin du rassemblement, le sélectionneur national, Mohamed Lacete, a affiché sa pleine satisfaction de ce que les jeunes Verts lui ont montré sur le terrain. «J'ai de quoi dire qu'après trois stages d'évaluation, que j'ai bien noté de belles choses dans cette équipe. Je ne peux espérer mieux. Il me reste encore un stage d'évaluation à faire pour dégager l'effectif final qui disputera la Coupe arabe des nations», a-t-il déclaré. En effet, la sélection nationale des U20 sera conviée à un nouveau stage au début du mois de juin prochain, pour permettre au staff technique de procéder au décompte final concernant l'effectif et de convoquer, vers la mi-juin, les joueurs concernés par la préparation de la Coupe arabe des nations qui se tiendra en Egypte.