EN des U20

Dehilis et Matubanzia quittent le stage

Deux joueurs de la sélection algérienne des moins de 20 ans, Rayan Dehilis et Kamel Matubanzia ont dû quitter, précocement, le stage bloqué qui se déroule actuellement au Centre technique national de Sidi Moussa, avant de rentrer en France, pour des raisons scolaires. «Rayan Dehilis et Kamel Matubanzia étaient dans l'obligation de rentrer en France, pour passer leurs examens scolaires», a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Dehilis (Olympique de Marseille) et Matubanzia (FC Troyes) faisaient partie d'un groupe de 37 jeunes dont 13 évoluent à l'étranger, convoqués pour le stage actuellement en cours au CTN de Sidi Moussa. Ce qui porte à quatre le nombre de joueurs ayant quitté précocement ce stage, car deux autres joueurs s'étaient retirés du regroupement avant Dehilis et Matubanzia. Il s'agit du gardien de l'Olympique Médéa, Abdelghani Oukrif, et qui a été remplacé dans le groupe par son coéquipier du Paradou AC Djamel-Eddine Zidane, ainsi que le jeune joueur de l'Entente de Sétif, Messaoud Salem, et qui lui n'a pas été remplacé. Selon la FAF, Oukrif et Salem avaient «contracté des blessures» et cette situation les a empêchés d'aller au bout du stage.

Commission de discipline

Benothmane et Oukkal suspendus trois matchs

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), a infligé aux joueurs Mansour Benothmane (CABB Arréridj) et Lyes Oukkal (JSM Skikda), trois matchs de suspension, dont un avec sursis pour «voie de fait», a indiqué l'instance dirigeante de la compétition, lundi soir, dans un communiqué. Outre cette sanction, les deux joueurs devront s'acquitter d'une amende de 30.000 dinars chacun, précise la LFP sur son site officiel. De leurs côtés, Boukarroum Billel (US Biskra) et Balegh Abou Sofiane (RC Relizane), ont écopé chacun d'un match de suspension ferme plus 30000 dinars d'amende, pour «contestation de décision». Par ailleurs, le MC Oran s'est vu infliger une amende de 50000 dinars pour «panneau d'affichage défectueux». Enfin, la commission de discipline s'est prononcée sur l'affaire du 4e arbitre du match USM Alger - JS Saoura (2-0), disputé le 16 mai: «Après l'audition du 4e arbitre, ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés. La commission constate l'absence de toutes preuves pour prononcer une sanction. La commission déclare le dossier clos.»