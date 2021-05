O Lyon

Benlamri vers le Qatar SC?

Selon toute vraisemblance, Djamel Benlamri se dirige vers un départ de l'Olympique Lyonnais en fin de saison. L'international algérien (18 sélections) n'a pas réussi à s'imposer au sein du club français et il devrait être remplacé numériquement par Damien Da Silva. Benlamri devrait, selon nos informations, faire son retour au Moyen-Orient où il a évolué durant trois saisons avec Al Shabab Riyad. Alors que la presse saoudienne parle d'une offre mirobolante d'Al Ahly Jeddah, qui a essayé de le signer l'hiver dernier, le Qatar pourrait être une autre destination. Un détail laisse, en effet, penser que Benlamri serait fortement intéressé par le Qatar. Sur son compte Instagram, le défenseur central a non seulement suivi le compte officiel du Qatar SC, mais aussi ceux de Khalifa Bin Abdelaziz Al Thani et Fahd Bin Abdelaziz Bin Suhaim, qui sont membres d'honneur du Qatar SC, mais aussi les neveux du président du club. Pour rappel, le Qatar SC compte déjà un international algérien dans ses rangs en la personne de Youcef Belaïli.

Euro-2021

Ramos, le grand absent

Le capitaine de l'Espagne, Sergio Ramos, n'a pas été retenu dans la liste dévoilée, hier, des 24 joueurs appelés à disputer l'Euro du 11 juin au 11 juillet, une énorme surprise. «J'ai décidé qu'il ne serait pas dans la liste parce qu'il n'a pas pu jouer cette saison, particulièrement depuis janvier», a déclaré le sélectionneur, Luis Enrique pour justifier l'absence du défenseur du Real Madrid, 35 ans. «Je l'ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu'il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l'aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe», a indiqué le sélectionneur. Aucun joueur du Real Madrid ne disputera l'Euro avec l'Espagne, un fait inédit pour la Roja. Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, tout juste naturalisé espagnol, a également été convoqué. Appelé à trois reprises en équipe de France mais sans jamais disputer de match, Laporte a donc officiellement choisi l'Espagne.