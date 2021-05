Borussia Mönchengladbach

Bensebaïni termine la saison par un but

Ramy Bensebaïni a terminé sa saison avec le Borussia Mönchengladbach sur une victoire 4-2 en déplacement à Brême qui condamne le Werder à la relégation. En dépit de sa victoire, G'ladbach rate de peu l'occasion d'accrocher une place européenne la saison prochaine après avoir participé à la Ligue des Champions cette saison. Bensebaïni a inscrit son quatrième but pour cette saison 2020-2021 de Bundesliga d'une tête croisée à l'entrée de la surface, détournant ainsi le coup-franc de Stindl en trompant la défense adverse. Bensebaïni (26 ans) aura disputé 25 matchs sur 34 dont 20 comme titulaire pour 4 buts en championnat. En observant ses statistiques toutes compétitions confondues, l'international algérien (35 sélections, 4 buts) monte à 7 buts inscrits en 33 matchs disputés, dont deux buts en Champions League.

Clermont

Zedadka agite la Ligue 1 française

Akim Zedadka, joueur de Clermont qui vient d'être sacré meilleur latéral droit de Ligue 2, agite la Ligue 1. Au chômage il y a encore quelques mois, le joueur de 25 ans, fait partie du XI type de la saison en Ligue 2, et évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, avec Clermont. Le joueur algérien qui a vu son contrat prolongé d'une saison après la montée de Clermont, est dans le viseur de l'OM, selon Footmercato. Bordeaux, Brest, Montpellier et Anderlecht sont aussi à l'affut, pour le récupérer. À 25 ans, Akim Zedadka continue de vivre un conte de fées pour le moins inattendu. Ajoutez à cela, une possible convocation en équipe d'Algérie et vous comprendrez bien que le meilleur est encore à venir, pour celui qui postulait, il y a 4 ans à Pôle Emploi. Une sacrée revanche et un motif d'espoir pour de nombreux joueurs, qui peinent à rebondir.

Bétis Séville

Mandi a disputé sa dernière

Le Bétis Séville l'a remporté face au Celta Vigo (3-2) lors de la dernière journée de la Liga et termine à la 6e place, qualificative pour la prochaine édition de l'Europa League. Les Andalous ont célébré cette victoire et profité de l'occasion pour rendre hommage à l'international algérien, Aïssa Mandi, qui a disputé sa dernière rencontre avec le Bétis. Il va rejoindre dans les prochains jours Villareal, avec lequel il va s'engager par un contrat de 3 ans. Le finaliste de l'Europa League a tout conclu avec Mandi et la signature est imminente.