Schalke 04

Bentaleb libéré

Le milieu international algérien Nabil Bentaleb, dont le contrat avec Schalke 04 expire en juin prochain, ne sera pas prolongé. Le joueur algérien a vécu une saison difficile et compliquée à l'instar de son équipe reléguée en deuxième division. Mis à l'écart par Schalke 04 depuis novembre dernier pour des «raisons disciplinaires», l'entraîneur Christian Gross avait décidé de réintégrer Bentaleb le 9 février dernier, mais quelques semaines après il a été opéré à l'aine et indisponible. Pour rappel, le milieu de terrain algérien avait été suspendu plusieurs fois par son équipe pour diverses raisons et par plusieurs entraîneurs. Il avait été mis sur la liste des libérés en janvier, mais tous les efforts de la direction pour le céder ont échoué.

EN U20

Aït Amer sélectionné

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Younes Aït Amer est officiellement convoqué en Equipe nationale U20 par Mohamed Lacete. Le Germano-Algérien, âgé de 18 ans, qui évolue avec l'équipe U19 du club bavarois, va rejoindre le stage des U20 réservé aux joueurs binationaux au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa pour le stage qui s'étalera jusqu'au 25 mai en préparation pour la Coupe arabe U20, prévue au mois de juillet en Egypte. Le stage verra la présence de plusieurs nouveaux joueurs a l'image de Rayan Dehilis (Olympique Marseille), Samy Mahour (La Gantoise) et Idris Bounaâs (Olympique Lyon).