Montpellier

Delort signe son 13e but

L'attaquant international algérien de Montpellier HSC, Andy Delort, a signé, dimanche son 13e but de la saison, lors de la défaite concédée à domicile face à l'AS Saint-Etienne (1-2), dans le cadre de la 35e journée du championnat de Ligue 1 française. Le joueur algérien a ouvert le score dès la 6', avant que les visiteurs n'égalisent d'abord par Hamouma (16') et de marquer le but de la victoire en seconde période grâce à Debuchy (50').

FC Metz

Boulaya double passeur

Titulaire indiscutable depuis le début de saison, l'entraîneur du FC Metz a décidé de donner un peu de repos à son meneur de jeu, Farid Boulaya, face à Dijon avant de faire appel à ses services à l'heure de jeu. Le meneur de jeu algérien, durant les 30 minutes qu'il a jouées, s'est montré décisif. Boulaya a tout d'abord donné une belle passe décisive à l'attaquant Vagner Dias suite à un beau travail collectif, quelques minutes après l'ancien d'Istres délivre une nouvelle offrande au défenseur international tunisien Dylan Bronn qui a inscrit le 5e et dernier but de la large victoire de son équipe à l'extérieur face à un Dijon (1-5) déjà relégué depuis la semaine dernière.