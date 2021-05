Manchester City

Mahrez a fait de Guardiola un génie

Depuis la victoire de Manchester City face au Paris Saint-Germain (2-1) mercredi en demi-finale aller de la LDC, l'entraîneur Pep Guardiola récolte de nombreux éloges. Toutefois, le coach mancunien ne se montre pas dupe, sans le coup franc victorieux inscrit par son ailier Riyad Mahrez, les commentaires n'auraient pas été les mêmes. «Aujourd'hui, vous savez pourquoi je suis un génie? Parce que Riyad Mahrez a fait passer un ballon entre deux hanches et a marqué un but. Je suis un génie pour cette raison. Les situations sont analysées sur des faits stupides. (...) On pourrait croire que Mauricio Pochettino n'est pas un bon coach et moi si...», a soufflé le technicien espagnol. Un constat parfaitement lucide.

Besiktas

17e offrande de Ghezzal

Largement vainqueur face à Hatayspor (7-0), Besiktas continue sa marche royale vers son 16e titre de champion de Turquie avec un Rachid Ghezzal, une nouvelle fois décisif. Titulaire dans le dispositif de Serguen Yalcin, l'international algérien a participé à ce large succès en étant passeur décisif sur le quatrième but stambouliote marqué par l'ancien marseillais Georges-Kevin Nkoudou. Sur cette action, Ghezzal a su effectuer une belle remonté de balle avant de servir Nkoudou qui a astucieusement su tromper le gardien adverse. Une nouvelle passe décisive pour le joueur formé à l'OL, qui comptabilise désormais 17 passes décisives sur la saison et qui célèbre avec cette nouvelle offrande son récent titre de meilleur joueur du mois en Superlig. Avec 17 passes décisives sur une seule saison, Rachid Ghezzal égale ainsi le record établi en championnat turc par le milieu offensif argentin Pablo Batalla avec Bursaspor lors de la saison 2012-2013.

Crotone

Ounas relégué en Série B

Performant dans un duo offensif formé avec Simy, l'international algérien a joué la rencontre face aux Nerazzurri dans un rôle de deuxième attaquant. Prêté par Naples, Ounas a été l'auteur d'une belle prestation en étant l'un des meilleurs acteurs durant ce match en essayant de créer le jeu pour ses coéquipiers. Une prestation solide durant laquelle il a essayé d'aider son équipe dans les tâches défensives puis pour proposer des solutions dans la construction des contre-attaques face à un Inter qui pouvait se rapprocher à un point d'un titre de champion attendu depuis plus de 10 ans. Malgré la belle prestation d'Ounas qui a joué 72 minutes, Crotone a finalement perdu sur (0-2) scellant ainsi sa relégation en Série B.