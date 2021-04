Boxe

Riche programme pour les Algériens avant les JO

Les boxeurs algériens qualifiés aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021, bénéficieront d'un riche programme de préparation en Algérie et à l'étranger, en vue de leur participation au rendez-vous nippon. Ce dernier cycle de préparation a été entamé, mardi, avec la programmation d'un stage à l'hôtel du 5-Juillet (Alger) qui se poursuivra jusqu'au 30 de ce moi, avec la participation des huit boxeurs

(4 messieurs et 4 dames) qualifiés aux JO de Tokyo, sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine, Merchoud Behous, Khaled Harima et Kenzi Abdelghani. «Les staffs techniques nationaux ont préféré organiser un stage de préparation à Alger afin d'évaluer l'état physique de nos boxeurs après avoir pris part au Tournoi international du Bosphore (15-20 mars) et un stage de préparation à Ankara (22 mars-6 avril).Nous avons tracé un programme que j'espère sera concrétisé sur le terrain au vu des contraintes administratives liées à la pandémie de Covid-19», a indiqué à l'APS Mourad Meziane, DTN. «Les boxeurs algériens effectueront par la suite un stage de préparation, prévu du 1er au 20 mai en Ouzbékistan. Nous avons programmé un stage en France qui coïncide avec le tournoi de qualification pour la zone Europe, mais malheureusement le pays hôte a mis des réserves sur les pugilistes venant en dehors du continent européen», a-t-il souligné. Deux autres stages sont au programme des Algériens, un premier qui aura lieu durant le moi de juin dans un pays à déterminer et un dernier stage en Turquie pour clôturer ce cycle de préparation avant de rallier la capitale nippone.

Fédération algérienne des échecs

Le protocole de reprise validé

La Fédération algérienne des échecs a été autorisée à reprendre l'activité sportive, notamment la compétition à huis clos, suivant un protocole sanitaire stricte approuvé par le conseil médical et scientifique du Centre national de la médecine du sport (CNMS), a indiqué, mardi, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «Le conseil médical et scientifique du Centre national de la médecine du sport (CNMS) a validé le projet de protocole sanitaire proposé par votre fédération», indique le communiqué du MJS, précisant que «des recommandations supplémentaires devront être appliquées». Parmi les recommandations supplémentaires, le déroulement des compétitions à huis clos, la désignation d'un Covid-Manager pour veiller à l'application du protocole sanitaire et la prise de température frontale à l'entrée des salles à tous les participants.