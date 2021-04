Coupe arabe des nations

L'Algérie bel et bien présente

L'équipe nationale A' prendra bien part à la Coupe arabe des nations, prévue la fin de l'année au Qatar (du 1er au 18 décembre 2021). La Fédération algérienne a confirmé, hier, via un communiqué, que l'Algérie sera bel et bien présente au Qatar pour ce tournoi qui va regrouper 22 nations arabes. La FAF a tenu à apporter des éclaircissements sur la rumeur qui a enflé durant la journée d'hier sur le probable retrait de l'Algérie de cette compétition. La rumeur serait partie du fait que le désormais ancien président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a décliné l'invitation pour le tirage au sort de la compétition qui intervient après la fin de son mandat.

Dijon

Benzia savoure son premier but

Depuis son retour en compétition en raison de pépins physiques, l'international milieu de terrain algérien de Dijon, Yassine Benzia, n'a plus retrouvé le chemin des filets. Mais dimanche, lors de la 33e journée de Ligue 1 française, où son club recevait l'OGC Nice (2-0), le joueur a inscrit son premier but depuis. En effet, suite à cette réalisation, Yassine Benzia s'est montré plus que satisfait dans une déclaration au site du club français. «Cette victoire fait du bien. Quand on voit que tout le monde est au diapason, que tout le monde se bat pour l'équipe, que l'on comprend le système dans lequel on joue, on peut faire de bonnes choses. On a bien contrecarré leurs plans. Nice restait sur 6 matchs sans défaite. On voulait tous enrayer cette mauvaise dynamique, on va un peu savourer ce soir, car cela fait longtemps qu'on n'avait pas gagné», a confié le milieu de terrain offensif. L'international algérien ira un peu plus loin en ajoutant: «Cette victoire peut, peut-être, être le déclenchement de quelque chose, même si on sait qu'on est en Ligue 2. Il faut essayer de bien finir la saison, tout donner à chaque match.» «Marquer ce but m'a libéré de quelque chose. Retrouver la sensation du but... Quand j'ai marqué, j'ai pensé à tous ces mauvais moments subis ces derniers mois. Dieu merci, cela m'a réussi. Je suis content», a-t-il conclu.