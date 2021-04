FC Barcelone

Ce serait imminent pour Aguero

Actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'à la fin de l'exercice en cours, Sergio Aguero ne restera pas chez les Skyblues et son nouveau club serait tout trouvé. En effet, si l'on en croit les dernières informations du programme La Porteria, diffusée sur la chaîne Bétévé, l'attaquant international argentin devrait bien signer au FC Barcelone. La signature d'El Kun en Catalogne serait même imminente et ses avocats étudieraient déjà une proposition de contrat. Le joueur de 32 ans aurait indiqué aux Blaugranas qu'il était prêt à baisser ses exigences pour faciliter l'opération. Une belle recrue pour les Barcelonais, même si Ronald Koeman espère toujours Memphis Depay.

Real Madrid

Encore un problème pour Hazard?

Absent depuis près d'un mois, Eden Hazard (30 ans, 9 matchs et 2 buts en Liga cette saison) pourrait rallonger son passage à l'infirmerie. Le milieu offensif du Real Madrid s'entraînait normalement avec ses coéquipiers ces deux dernières semaines. Et pensait retrouver la compétition après sa blessure musculaire. Mais lundi, la presse madrilène révèle que le Belge s'est contenté d'un travail en salle. La même source ignore s'il s'agit d'une simple mesure de précaution ou d'un nouveau coup dur. En tout cas, son nom ne devrait pas apparaître dans le groupe pour affronter Cadix ce soir (20h) en Liga.

Tottenham

Mourinho réagit

Licencié par Tottenham lundi, José Mourinho s'est brièvement exprimé quelques heures plus tard. Le Portugais, attendu par un journaliste de Sky Sports devant son domicile, n'a pas été très bavard mais a tout de même laissé un message clair. «Si j'ai quelque chose à dire? Non, non. Merci beaucoup, a d'abord esquivé l'ancien manager des Spurs. Un traitement injuste? Vous me connaissez. Vous savez que je ne dirai rien. Une pause? Je n'ai pas besoin de pause ni de recharger les batteries. Si je reviendrai rapidement? Je suis toujours dans le football.» Si des clubs sont intéressés, Mourinho semble déjà prêt à rebondir.